"Горелыми проводами воняло на весь салон": в Самаре прямо на ходу вспыхнул пожар в автобусе с пассажирами

Утро в Самаре началось для кого-то не с чашечки кофе, а с горячей поездки в автобусе. Даже с чересчур горячей. 12 пассажирам 226 автобуса, которые ехали этим утром на работу в "пазике" крупно не повезло. Пока они клевали носом на своих местах и читали книжки в телефоне, где -то внутри автобуса произошло короткое замыкание и он загорелся почти на ходу.

Водитель сначала поливал автобус из огнетушителя

- Это произошло прям на проспекте Кирова, я стоял на остановке на ул.

Вольской, в сторону Ипподрома. Вдруг на остановке тормознул ПАЗик, из него выбежали пассажиры, потом выскочил водитель с огнетушителем ... и почти тут же все загорелось, пламя вырывалось из-под крыши, из окон, -рассказывает самарец Алексей Гришин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/700016" frameborder="0"></iframe> В Самаре загорелся автобус с пассажирами внутри.

Пазики работают на газовом топливе, поэтому горело все хорошо. Слава богу, взрывов не было. В 1059 поступил вызов в МЧС, сразу на место выехали пожарные, в 11.08 огонь уже ликвидировали.

- Предварительная причина - короткое замыкание в проводке. Все пассажиры вышли из автобуса еще до приезда пожарных, никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Автобус сгорел дотла

Сами пассажиры рассказали, что в автобусе начало очень сильно пахнуть чем-то горелым. Все начали говорить об этом водителю и тот решил остановиться. Никто, конечно не пострадал, но неприятных эмоций пришлось пережить немало. Пассажиры сразу отбежали подальше. Они рассказывают, что водитель не успел взять из салона все свои вещи.