2019-03-29T12:51:40+03:00
Происшествия

"Горелыми проводами воняло на весь салон": в Самаре прямо на ходу вспыхнул пожар в автобусе с пассажирами

12 человек, которые были в автобусе, успели сами покинуть салон, никто не пострадал, но автобус выгорел дотла [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре почти на ходу загорелся автобусВ Самаре почти на ходу загорелся автобус
Изменить размер текста:

Утро в Самаре началось для кого-то не с чашечки кофе, а с горячей поездки в автобусе. Даже с чересчур горячей. 12 пассажирам 226 автобуса, которые ехали этим утром на работу в "пазике" крупно не повезло. Пока они клевали носом на своих местах и читали книжки в телефоне, где -то внутри автобуса произошло короткое замыкание и он загорелся почти на ходу.

Водитель сначала поливал автобус из огнетушителя

Водитель сначала поливал автобус из огнетушителя

- Это произошло прям на проспекте Кирова, я стоял на остановке на ул.

Вольской, в сторону Ипподрома. Вдруг на остановке тормознул ПАЗик, из него выбежали пассажиры, потом выскочил водитель с огнетушителем ... и почти тут же все загорелось, пламя вырывалось из-под крыши, из окон, -рассказывает самарец Алексей Гришин.

В Самаре загорелся автобус с пассажирами внутри.

Пазики работают на газовом топливе, поэтому горело все хорошо. Слава богу, взрывов не было. В 1059 поступил вызов в МЧС, сразу на место выехали пожарные, в 11.08 огонь уже ликвидировали.

- Предварительная причина - короткое замыкание в проводке. Все пассажиры вышли из автобуса еще до приезда пожарных, никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Автобус сгорел дотла

Автобус сгорел дотла

Сами пассажиры рассказали, что в автобусе начало очень сильно пахнуть чем-то горелым. Все начали говорить об этом водителю и тот решил остановиться. Никто, конечно не пострадал, но неприятных эмоций пришлось пережить немало. Пассажиры сразу отбежали подальше. Они рассказывают, что водитель не успел взять из салона все свои вещи.

В Самаре на перекрестке ул. Кирова и Вольской открытым пламенем горел пассажирский автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Счастливая форма: «Крылья Советов» сыграют с «Арсеналом» в серых футболках
Некоторым жителям Самары компенсируют расходы на цифровые приставки
В Тольятти трех сотрудниц Роспотребнадзора уличили во взятках от предпринимателей
В Самаре на Победе на голову маленького мальчика рухнула глыба льда
«Гав» лучше без «но»: самарцы попросили навести порядок с выгулом собак в парках
В Самаре пройдут мастер-классы по инструментам влияния в жизни и бизнесе и речевой самообороне
В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова на Молодогвардейской
Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей
"Из салона вырываются языки пламени": в Самаре на проспекте Кирова загорелся автобус № 226
В Самарской области водитель грузовика сбил насмерть пешехода и уехал в гостиницу
В Самаре составили рейтинг домов-должников за холодную воду
Две фирмы из Самарской области оплатили штрафы на 90 млн рублей за организацию картельного сговора
В Самаре автобус вынесло на разделительную полосу
Жителям Самары не нужно в обязательном порядке менять полисы АО «Астро-Волга-Мед»
В Нефтегорский суд ушло уголовное дело о преднамеренном банкротстве местного водоканала
29 и 30 марта мини-футбольное «Динамо Самара» примет дома «Ухту»
В Похвистнево может появиться собственный кинотеатр
В Самаре изменят схему движения автобусов № 7 и 27
Самарцев зовут поучаствовать в забеге вдоль Волги
В двух населенных пунктах Самарской области зафиксировали новый рекорд по осадкам
В Самаре пьяный водитель Chevrolet Niva протаранил трамвай
Житель Самары пытался подкупить борца с коррупцией 20 тысячами рублей
В Самарской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
Житель Тольятти едва не лишился водительских прав за долги по 48 штрафам
Новый сезон драмтеатра в Самаре может открыть "Любимец публики"
В Сызрани на девушку с крыши дома рухнула глыба льда
В Самарской области нетрезвый водитель попался на взятке полицейскому в 200 евро
В Самаре на Советской неисправный кабель парализовал движение трамваев
Мартовские осадки установили в Самарской области новый рекорд