2019-03-29T19:31:27+03:00
Общество

Куда сходить в Тольятти с детьми на выходных 30-31 марта 2019

Узнали, куда стоит сходить в Тольятти с детьми на выходных 30-31 марта 2019 года, какие выставки посмотреть, какие музеи посетить
Анастасия ГРУЗДЕВА
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Рабочая неделя подходит к концу! Пора задуматься, как провести очередные выходные интересно и с пользой. А тем временем "КП-Самара" подготовила обзор, куда сходить в Тольятти с детьми на выходных 30-31 марта 2019

Идем в театр

Дети, а также их родители смогут проникнуться трогательной историей спектакля - «Путешествие Голубой стрелы» о необыкновенном путешествии игрушечного поезда и кукол. На пути их будут встречать разные трудности, опасные приключения, которые они с легкостью преодолеют, ведь герои очень смелые и отважные. В финале этой постановки сказочные персонажи достигают своей главной цели — дарят детям настоящий праздник и, конечно же, подарки, о которых они так долго мечтали.

Где: Тольяттинский театр кукол

Когда: 31 марта в 11.00 и 13.00

6+

В театре кукол покажут спектакль для детей

В театре кукол покажут спектакль для детей

Слушаем сказку

В центральной детской библиотеке народная артистка России Наталья Дроздова прочтёт детям и родителям отрывки из сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». После чтений участников ждёт творческий мастер-класс.

Где: Центральная детская библиотека Тольятти, Встреча «Дочитаться до звезды»

Когда: 31 марта в 12.00

31 марта (воскресенье), 12:00

0+

Вперед на выставку

Для ребят постарше, будет интересна выставка ТСХ «Солярис» "Точка сборки". На выставке можно будет увидеть работы основателей союза, а также молодых художников, графиков и фотографов, выполнены в различных стилях и направлениях. В Союзе художники занимаются не только изобразительным искусством, но и театром, музыкой, литературой. Так что будет интересно всем.

Где: Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея

Когда: 22 марта — 20 апреля

12+

Хорошая выставка для любителей живой природы

Хорошая выставка для любителей живой природы

Для любителей природы

Любителям экзотических животных стоит посетить выставку «Удивительный мир пауков» в Тольятти. Более 40 живых особей, среди которых можно будет увидеть одного из самых ядовитых пауков в мире «Черная вдова» (Latrodectus mactans), самого гигантского «Птицеед Голиаф» (Theraphosa blondie) и «Гигантский скорпион» (Heterometrus spinifer).

Где: Тольяттинский краеведческий музей

Когда: до 31 марта

0+

Космические высоты можно покорять не выезжая из Тольятти

Космические высоты можно покорять не выезжая из Тольятти

Путешествие в космос

В торгово-развлекательном центре "Аэрохолл" проходит интерактивная космическая выставка для взрослых и детей. Выйти в открытое космическое пространство теперь легко с помощью новейших технологий, представленных на выставке. Космические тренажеры и испытания для настоящих космонавтов; симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности; взлет на ракете в кресле космонавта; прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией; знакомство с пришельцем; экскурсия по МКС; общение с космонавтами с орбиты; посещение плазмокомнаты; отправка голоса на Марс, Венеру, Юпитер!

Где: торгово-развлекательный центр «Аэрохолл»

Когда: до 12 мая

3+

ИСТОЧНИК KP.RU

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