Десять желтых и один гол: "Крылья Советов" теряют очки дома в игре с "Арсеналом"

Поражением - первым в этом сезоне - закончилась для "Крыльев Советов" игра с тульским "Арсеналом" в 21 туре РПЛ 29 марта. Самарская команда проиграла со счетом 0:1. Игра отличилась количеством желтых карточек, их судья показал ровно десять штук, но ни разу дважды.

Не радовало и состояние газона. Еще вчера в Самаре шел снег, так что агрономам явно не хватило времени, чтобы в таких погодных условиях привести поле в порядок. Футболисты заметно скользили и вообще не радовались.

В первом тайме "Крылья" чувствовали вели себя недостаточно уверенно. Казалось бы, свой стадион, знакомый газон - играй и радуйся. Но игроки не спешили к чужим воротам. Пожалуй, самым заметным игроком оказался Самедов, который делал красивые передачи и несколько раз добежал до ворот соперника с мячом и даже пробил по воротам, но каждый раз неточно. Хорошо чувствовал себя и соперника Канунников, но тоже никаких результатов не показал.

В первом тайме обе команды как будто поставили перед собой задачу собрать полную коллекцию желтых карточек. На 2 минуте сфолил Джрджович, на 9 горчичник достался Хагушу, на 17 его же получил Камбаров, в конце тайма по карточке получили Бурлак и Корниленко.

В конце второго тайма прилетели еще две желтые - Шишкину и Самедову. Что ж, почти рекорд тура по желтым!

А вот по голевым моментам матч оказался скучным. Острых ситуаций было маловато. А гол и вовсе забили один. В середине второго тайма, на 66 минуте по воротам хозяев пробил Джорджевич. Ошибся Павел Яковлев, подумав, что возникло положение вне игры, и упустив соперника.

Закончилась игра с минимальным перевесом "Арсенала". Теперь "Крылья" остались на 11 строчке, но, возможно, ненадолго. Урал и Динамо наступают на пятки и могут в своих играх победить.

3 апреля "Крылья Советов" сыграют в гостях у "Оренбурга", а 12 апреля дома с "Рубином"

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