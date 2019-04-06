«Мечтаю обнять сына»: модель из Тольятти, которую до полусмерти избил муж, приехала за ребёнком

- Чувствую себя очень плохо. У меня кружится голова, перед глазами все черное, троится. Мне сложно ходить, писать сообщения, говорить, каждое слово получается на вес золота, - так свое состояние описала 28-летняя Екатерина Авинова. В марте этого года девушка стала жертвой домашнего насилия.

Как ранее писала «КП-Самара», Екатерина Авинова и ее муж Глеб Евтеев жили в Таиланде, но молодой человек стал слишком ревновать и «наказывал» ее на глазах у маленького сына. Женщина получила серьёзные травмы: была сломана лицевая кость, пробита голова, сломан нос, тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас Екатерина перенесла несколько операций и постепенно приходит в себя. Но больше всего она переживает за ребенка. По словам пострадавшей она не видела сына больше полугода. В тот страшный вечер она пришла к бывшему мужу, как раз чтобы забрать ребенка. Но очутилась в больнице.

Пока женщина приходила в себя бывший муж забрал сына и улетел в Москву. На родину вернулась и Екатерина, в надежде увидеть малыша. Накануне девушка стала героиней шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» телеканала «Россия 1».

Скриншот сайта russia.tv

Начиналось сказочно

Екатерина Авинова родилась в Тольятти, работала менеджером в мебельном магазине. Заработала на поездку в Таиланд. Думала, что едет на пару месяцев, но там стала лицом местной компании и осталась.

Вскоре познакомилась с Глебом Евтеевым. Он прибыл в теплые края из Подмосковья и стал заниматься недвижимостью. Через два года поженились, родился сын. Расписались и родили ребенка в Москве, а через два месяца снова уехали на Пхукет.

- В 17 мае было бы четыре года, как мы познакомились. Мы были обычной счастливой семье. Но все изменилось примерно год назад. Он мог меня ударить, дать пощечину. В разводе мы с мужем с 29 декабря, но мы все равно продолжали жить вместе, - рассказала пострадавшая модель. - Накануне этого он выгнал меня из дома, я сняла жилье. Всем своим друзьям он внушил, что я сумасшедшая, чтобы мне никто не верил. Он обвинял меня в том, что я оставляла ребенка одного. Но такого никогда не было. Он угрожал мне, но я даже не могла представить, что он может сделать со мной такое.

Такой Екатерина стала после побоевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Глеб в студию телеканала «Россия 1» не пришел. Его интересы представляла подруга детства Марина. Девушка характеризовала приятеля, как очень порядочного, рассудительного и спокойного молодого человека. Намекала на то, что Екатерина лечилась в психиатрические клинике.

Ударилась сама

- У Глеба обычная семья и мама инвалид, - рассказала Марина. – А для ревности действительно была причина. Глеб рассказал, как однажды видел, что они лежали на одной кровати с ее коллегой Андреем. Андрей при этом был полураздет.

По версии подруги Глеба, Екатерина психологически не здорова и в тот день в припадке билась о пол, а Глеб, чтобы ее спасти, связал женщину скотчем.

Однако эксперты в студии отметили, невооруженным глазом видно, что сама себе Екатерина такие травмы нанести не смогла бы. Избиение на лицо.

Съемочная группа телеканала «Россия 1» даже съездила к соседям Екатерины и Глеба в Таиланд. Именно они вызвали девушке скорую. Соседи рассказали, что в ночь с 8 на 9 марта к ним пришел Глеб и попросил скотч, якобы у Екатерины начался припадок и он хочет ее связать. Зайдя в квартиру, они увидела страшную картину. Женщина лежала в лужи крови, обмотанная скотчем.

Оказалось, что происходящее Глеб еще и снимал, а видео с кровью на полу отправлял друзьям.

Помогал по дружбе

Хоть самого Глеба в студии не было, его голос все же звучал. Екатерина предоставила журналистам записи телефонные разговоров с бывшем мужем. Угроза расправы, мат – таково их содержание. Аналогичные сообщения бывший муж модели отправлял и ее другу, Андрею, тому самому, к которому ревновал. Он, кстати, тоже прилетел в Россия, вместе с Екатериной.

- Мы сняли Кате новый дом, в тот вечер она поехала к сыну. Я не имел права ее удерживать или отговаривать. Потому что я ей никто. Да, Глеб угрожал и мне, но как говориться, собака лает, караван идет. В Таиланде заведено уголовное дело на Глеба, и оно идет полным ходом, - сообщил Андрей.

А так выгладила до рокового дняФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маме про побои Екатерина не рассказал

Поддержать девушки приехала и сестра из Тольятти, а также мама.

- Дочери мне ничего не рассказали, берегли меня и мужа от этого. Большую часть этого ужаса я услышала, пока была за кулисами, - призналась мама. – Про то, что Катю избили мне рассказал друг семьи. Муж звонил маме Глеба узнать, где находится ребенок, как он, но они не хотели разговаривать с нами.

Не удалось увидеть сына и Екатерине. В гости к родителям Глеба, где предположительно находится ее сын, женщина отправилась со съемочной группой, но дверь родственники так и не открыли.

Такого не ожидал никто

Свое мнение об этой истории высказала и подруга Екатерины и Глеба, Аида. Она так же живет в Таиланде и знает ребят с самого начала их романа.

- Они были красивой парой, они были очень влюблены. Глеб никогда не производил впечатление того человека, который может избить любимую. Эти кровавые видео я увидела в числе первых. Мне их прислал Глеб. Я стала звонить в полицию Таиланда, но мне ответили, что это не их дело, - рассказала шокированная подруга.

Скриншот сайта russia.tvФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У некоторых экспертов сложилось мнение, что Екатерина сама спровоцировала бывшего мужа, чтобы в суд оставил ребенка с ней, мол, «раз и раньше был, почему до этого не ушла от него? Не просто так все этого». Однако в конце программы был показан результат детектора лжи, который подтвердил, что женщина была искренней и не солгала не в одной из важных вопросов.

- Очень хочу обнять сына, обнять и все, ничего ему не говорить, - сдерживая слезы проговорила Екатерина.