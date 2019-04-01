Шнурок вместо клавиш и украденная машина: известные самарцы рассказали, как их разыгрывали 1 апреля

Первое апреля - никому не верю! Сегодня, во всем мире отмечают день смеха. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. Комсомолка узнала у медийных личностей Самары, какой розыгрыш им запомнился больше всего?

Валерий Гришко - режиссёр Самарского академического театра драмы им. М.Горького.

- Мы люди творческие и любим разыгрывать коллег в этот день. Что самое страшное для артиста? Правильно! Пропустить репетицию или опоздать на неё. Бывало такое, что мы специально меняли расписание репетиции и говорили актеру: ты почему пропустил? А тот в недоумении пытается доказать, что время было другое. Это так забавно, когда ты разыгрываешь и тебя тоже разыгрывают.

Лариса Шемшур - мастерица, основатель шляпной мастерской "Street hat".

- Как-то раз муж сменил машину, а мне об этом не сказал... Продал старую и купил новую, захотел сделать сюрприз. Когда мы вышли из подъезда на улицу, чтобы поехать к друзьям, он поднял панику: "Лариса, у нас машину украли!" И я поверила! А потом он нажал на сигнализацию и новая машина начала пищать. Я конечно долго на него обижалась, минут тридцать точно сердце еще колотилось.

Сергей Войтенко - российский музыкант, чемпион мира по баяну.

- У меня был такой квартет - «Нон Стоп»: баян, балалайка, домра и контрабас. Мы ехали на гастроли. У нас был целый артистический вагон, и этот вагон был весь наш. В одном купе ехали проводники, в другом я и балалаечник, в третьем контрабасист и домрист, в четвертом все инструменты. 1 апреля мы должны были играть в Рузаевке на вокзале. Ехали на поезде и каждый день выступали с концертами на вокзалах. Балалаечника звали Федор Дюков, контрабасиста Михаил Русаков, домриста Антон Чердакли. Утром проснулись, и Федя пошел заниматься. И мы слышим за стенкой: блим, и ругань какая-то, блим, и опять ругань. Мы сидим втроем, входит Федор, а у него на балалайке все струны в косичку завязаны и на один лад привязаны. Ругался сильно, но, благо, был запасной комплект струн, он их заменил. Пацаны ночью все струны – на балалайке их три – в косичку заплели.

Я посмеялся и пошел заниматься. А у меня на баяне были белые кнопки и под ними черный фетр. Это я рассказываю, чтобы вы поняли, о чем речь сейчас будет. Начал играть и ничего не пойму. Часть кнопок правой руки не прожимаются. Часть прожимается, часть – нет! Звук такой, словно инструмент упал. Меня в холод, в жар. Баян итальянский, не мой, институтский. Думаю, это что же, мне его теперь ремонтировать?! Потом вижу из-под одной из клавиш хвостик торчит. Начинаю отматывать, смотрю: шнурок! Они, оказывается, кнопки снизу обвязали моими же шнурками из ботинок! Шнурки черные, фетр черный, не видно. Они всю клавиатуру обмотали! Я, конечно, понервничал. А вечером мы с Федором над ними подшутили: зашили рукава и штанины на концертных костюмах! Вот такие у нас жесткие первоапрельские шутки были.

Алексей Елхимов, актер и режиссер СамАРТа, ведущий программы "Культурный диалог" на радио "КП-Самара"

- Вспоминаю одну забавную (хотя и бородатую) историю, когда мы решили на 1 апреля разыграть коллегу по цеху. Вряд ли кто из актеров откажется от съемок в кино, вот мы и сочинили письмо от "продюсера Мосфильма", про то что нужен срочно артист определенного типажа, очень похожий именно на этого актера. Один нюанс - у героя в "фильме" не должно быть бороды, а наш коллега отпустил тогда роскошную окладистую бороду, которой очень гордился. Завязалась переписка, содержавшая просьбу от "продюсера" прислать прямо сейчас актуальное фото без растительности на лице. Старые фото - не годятся, фотографироваться нужно сейчас, иначе шанс сняться в кино пропадет. Бриться артисту не хотелось - борода росла долго, он ее любил. Переписка с дирекцией несуществующего фильма всех веселила, особенно когда находчивый актер прислал-таки актуальную фотографию без бороды, сфотографировав себя на телефон и прикрыв нижнюю половину лица до кончика носа белым листом бумаги. Вот такой мы розыгрыш провернули!

Истории обычных людей зачастую страшнее, чем художественный вымысел. В гостях у Алексея Елхимова корпоративный писатель Владимир Громов 00:00 00:00

Полина Горецкая - художница, Член Самарской Организации Союз Художников России.

- Эх, конечно с годами перестаём друг друга разыгрывать...Раньше чаще бывало! Одна моя подруга, регулярно, в течении пяти лет звонила и говорила: — у тебя почему звонок не работает, мы под дверью стоим, в гости к тебе приехали.. открывай! И я каждый раз шла к двери, и, когда там никого не было, перезванивала и спрашивала, «ты где)?» Наваждение какое-то! Был ещё случай, мы с мужем разыграли одного коллегу. Он тогда только что вступил в Союз Художников России, членский билет получил, а мы и говорим : — слышал новость, все творческие союзы распустили, отменили и наш Союз Художников тоже, разогнали нафиг....Он та-а-аак расстроился, что стало стыдно за такое идиотство. Ну и, наконец, вспомнила, что 1-го апреля, в школе, обязательно подлавливали с белой спиной и отменёнными уроками. Верила, если сказано было серьёзно!