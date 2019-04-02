«Красота – это то, что внутри нас»: самарчанкам рассказали, как всегда быть красивыми и выглядеть модно

31 марта в Самаре состоялось главное бьюти-событие года. Всеми известная шведская компания Oriflame подарила самарским женщинам День красоты. А трое лучших визажистов поборолись за главный приз – контракт с Oriflame на 1 млн рублей в первой премии THE ONE BEAUTY AWARD.

На празднике работали несколько зон, где гости могли с пользой провести свое время.

Узнать секреты красоты и здорового питания

Начать можно было с wellness-зоны. Там, как не трудно догадаться знающему человеку, можно было продегустрировать wellness-коктейли и полезные батончики, а также узнать секреты здорового питания.

- Я не просто гость, я работаю в этой компании много лет, - рассказывает посетительница Дня красоты Анна Утюнова. - Когда начинала свой карьерный путь, раздела wellness как такового еще не было. Сейчас компания очень выросла, появилось много полезной продукции, начиная от коктейлей и заканчивая витаминным комплексом для детишек. К тому же я активно занимаюсь спортом, поэтому раздел wellness мой самый любимый. Мы – то, что мы едим, поэтому важно правильно питаться и следить за своей кожей. В целом атмосфера праздника очень крутая, люди, которые мало знакомы с продукцией и брендом, узнали сегодня много нового и полезного.

В wellness-зоне гости могли попробовать аппетитные батончики и полезные коктейли. Фото: Александр Кострамитин

В этом сезоне в моде минимализм

О том, как быть красивыми, и о трендах этой весны в мире моды самарским женщинам рассказал официальный стилист Oriflame Роман Белоснежный. Эксперт советует:

- Отказаться от темных матовых текстур и заменить их нежными пастельными оттенками. Весной актуальны натуральные оттенки в макияже. Тренд 2019 года – коралловый оттенок, самый ключевой цвет весны.

- Хотите дорого и стильно выглядеть? Простота в одежде вам поможет. Носите высокие брюки или джинсы без потертостей, светлые рубашки и футболки без принтов, а также не забываем про брюки-клеш, они также в моде.

- Еще один тренд этого года - минимализм. Поэтому любительницам аксессуаров стоит присмотреться к таким изящным украшениям, как узелки на ожерельях, к сочетанию кожи и металла, а также к ярким платкам, которые послужат отличным дополнением к вашей прическе. Хотите удивить всех? Заплетите косы с цветным платком, тогда вас точно заметят.

Также стилист отметил, красота – это то, что внутри нас, а именно, что мы едим, какими средствами для кожи пользуемся. Здесь важно все, не только одежда. В этом помогают бренды NovAge и Wellness.

- У нас есть серия экологичных аксессуаров, они сделаны из переработанных материалов. Наша компания очень ответственно относится к окружающей среде. Это высокие стандарты производства, упаковки и продукции. На этом строится наш бренд. Главное – красота внутри и снаружи, - рассказала координатор мероприятия Анна.

Кстати, на празднике работала еще и фотозона. Там все желающие могли сделать селфи. Самой большой популярностью пользовался Роман Белоснежный – фотографию с ним хотели заполучить почти все посетительницы Дня красоты.

Самарским женщинам рассказали, как подчеркнуть свою индивидуальность. Фото: Александр Кострамитин

Как накраситься за 15 минут и битва за звание лучшего визажиста

Сделать макияж всего лица за 15 минут? Легко! Об этом самарчанкам рассказали на мастер-классе звездные визажисты.

Главная проблема любой девушки – успеть привести кожу в порядок перед работой или университетом как можно скорее. Так что презентацию посетительницы смотрели с огромным интересом и записывали лайфхаки.

Определили на Дне красоты и лучшего визажиста Самарской области. В конкурсе THE ONE BEAUTY AWARD за два месяца приняли участие 55 участников. Региональный финал бьюти-битвы прошел как раз на празднике Oriflame. В упорнейшей борьбе победа досталась Анне Стругиловой.

- Я участвую в таком масштабном конкурсе впервые, - призналась победительница. - Узнала от своих знакомых, они позвонили и пригласили поучаствовать, так как я работаю визажистом. У меня были сомнения по поводу участия, потому что я ее знала эту продукциею. К тому же конкурс – всегда страшно! Кажется, что ты не справишься, чего-то не знаешь, не умеешь, что нужно еще многому научиться, к тому же, здесь такая конкуренция! Но я отбросила все свои сомнения и решила попробовать, как оказалось, не зря. Я же ничего не потеряю от этого. И вот я прошла отборочный тур. Честно, не ожидала, что попаду в финал. Для меня конкурс – проявление в каждом из нас творческих способностей, новые знакомства, а главное - выход из своей зоны комфорта.

Уже скоро участницы из разных регионов отправятся в Анталию, где будет проходить финал, на котором победитель получит контракт с компанией на 1 млн рублей.

Мероприятие собрало множество гостей, все отдыхали, веселились, фотографировались, а главное, разговаривали о красоте. Девушки узнали, как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью макияжа, создать неповторимый стиль, сделать кожу идеальной, наслаждаться здоровьем, бодростью и энергией каждый день.