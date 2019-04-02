Чтобы спать спокойно, нужно поднять шумиху? Как самарцам бороться за тишину с окружающими кафе и барами

Ольга Самохина позвонила в редакцию «КП» с давней проблемой: жалуется на шумный бар внизу, но управы на соседей найти не может. Речь о доме №147 на улице Куйбышева. Хороший район, парк через дорогу, набережная в шаговой доступности, вот только спать по ночам не дают, а днем окна открыть невозможно - запахи из кухни общепита мешают.

- Собственник сдал это помещение несколько лет назад. Сначала было кафе, но его закрыло МЧС, потому что в нашем доме деревянные перекрытия, располагать здесь точки общественного питания со своей кухней небезопасно, - рассказала Ольга. - Последующие арендаторы были хитрее. Они якобы не готовили еду, а лишь разогревали ее. Поэтому все проверки прошли без проблем, но мы уверены, что плиты были. Потом под нами сделали бар, и мы забыли про тишину и чистый воздух, трещины по стенам пошли!

Женщина уверяет, что проверки приходят в то время, когда ни запаха, ни шума нет.

- Говорят, если наряд полиции по каким-либо причинам не зафиксировал шум ночью, можно написать заявление в административную комиссию Ленинского района и собрать подписи свидетелей. А где я ночью свидетелей возьму?

В городской администрации о проблеме Самохиной знают.

- Отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей уже много раз проверял обращения жителей этого дома, - ответили в мэрии на запрос «КП». - На цокольном этаже действительно располагается нежилое помещение площадью 95 кв. м, используемое под размещение объекта общественного питания. Принадлежит это помещению физическому лицу на праве собственности. На основании договора передавалось во временное пользование индивидуальному предпринимателю. По документам там организовано 30 посадочных мест.

Во время осмотров кухню в этом баре чиновники не обнаружили, зато увидели отдельную вытяжку. То есть документально там все в порядке. А если шумят по ночам - нужно звонить в полицию или Роспотребнадзор.

- Заявления в полицию не было, поэтому и дело в административной комиссии возбуждать не стали. К тому же сейчас указанный в обращении объект (бар «Росомаха». - Прим. ред.) не функционирует, - уверяют чиновники.

- Да, днем бар закрыт. А по ночам там собираются люди и шумят, курят! - настаивает Самохина. Общественники советуют в таких случаях не останавливаться и бороться за спокойный сон.

- Первым делом нужно направить жалобу в Роспотребнадзор по адресу: улица Митирева, 1. По вашему обращению выезжает специалист, измеряет уровень шума, состояние воздуха. Важно указать время, когда шум и запах наиболее сильные. Второе, что нужно сделать, обратиться к участковому. Именно он может зафиксировать нарушения. Можно написать обращение и в административную районную комиссию. Лучше попробовать все варианты, чтобы это было максимально чувствительно для недобросовестного предпринимателя, - рекомендует председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. - То есть чтобы спать спокойно, придется потрудиться и привлечь как можно больше сил, поднять шум вокруг этой проблемы, написать и администрацию, и в прокуратуру.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ольга БЕЛОВА, адвокат, эксперт по экономическим преступлениям:

- Закон защищает и потребителей, и предпринимателей. По заявлению граждан бизнес могут проверять вне плана. Здесь нужно понимать, что гражданин, который считает, что его права нарушены, ответственности за направление обращения контролера не несет, так как не является специалистом. Он лишь сигнализирует о дискомфорте, который испытывает вследствие шума, запахов, появившихся крыс или иных факторов. Контролер же обязан проверить информацию, сделать соответствующие выводы и направить акт заявителю. И если факты подтвердятся, нарушителей должны наказать по закону.

А вам рестораны по соседству мешают? Обсудим в комментариях

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