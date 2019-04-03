Тихая музыка, языки огня на экранах и фотозона: узнали, куда стоит отправиться на романтический ужин в Самаре

Романтический ужин в Самаре - один из лучших подарков, который можно сделать своей второй половинке. В повседневной суете мы слишком мало времени проводим с близкими людьми, постоянно спешим на работу, дома не находим минуты, чтобы отложить телефон, вынырнуть из соцсетей. И самым ценным подарком становится время, проведенное вместе. Именно такую возможность - просто побыть вдвоем, оторваться от гаджетов и повседневных забот, насладиться обществом друг друга - "КП-Самара" и кафе-кондитерская "Кантина Мука" решили подарить победителям конкурса ко Дню влюбленных.

Никулины рассказали о своей счастливой семье

Ольга Никулина на конкурс прислала рассказ о знакомстве с мужем. Она свою любовь встретила в вузе. Признается: щла за знаниями, а нашла гораздо больше, обрела защитника и любимую семью. У Ольги и Алексея подрастают двое дочек. Молодая семья выбирается на фотосессии - чтобы сохранить самые теплые моменты совместной жизни. А в этот раз родители получили отличный шанс - побыть вдвоем. и с удовольствием этим шансом воспользовались.

Ольгу и Алексея встретили, сразу провели за забронированный столикФото: Сергей КУРОЧКИН

В "Кантина Мука" наши победители добрались в середине марта. Ольга признается - наряжались как на настоящий светский раут: платье, рубашка, брюки. И не прогадали. Кафе-кондитерская встретила гостей уютными столиками около окна, приглушенным светом, языками пламени камина на экране и тихой музыкой.

Интерьер кафе-кондитерской отлично подходит для романтических фотосессийФото: Сергей КУРОЧКИН

- Очень хорошая атмосфера создана, спасибо владельцам кафе. Музыка ненавязчивая, не заглушает разговоры, диванчики такие мягкие, можно сесть вдвоем, рядом, за большими окнами - белоснежный снег. Летом здесь, думаю, тоже очень красиво - зелень, чудесный вид. Мы приехали на такси, но окружающую красоту оценили: набережная, Волга. Еще перед посещением романтическая атмосфера создается. Думаю, сюда можно и нужно приглашать свою вторую половинку на свидание, - поделилась впечатлениями Ольга. - Нас приветливо встретили, проводили к забронированному столу, персонал вежливый и дружелюбный! Интерьер в заведении различный, есть разные зоны на любой вкус. У нас было светлое помещение, в котором было комфортно расслабиться в конце дня и забыть про насущные дела и проблемы, ощущение: время остановилось.

Столики достаточно автономные, в зале совсем не шумноФото: Сергей КУРОЧКИН

Еще один плюс кафе-кондитерской - это отсутствие шума и суеты. Все столики достаточно изолированы друг от друга, вы не станете свидетелями чужих разговоров и никто не будет подслушивать ваши признания.

Ольга с мужем внимательно изучили удобное менюФото: Сергей КУРОЧКИН

Не останется обиженным и гастрономическое чувство прекрасного. В кафе-кондитерской "Кантина Мука" на ул.М.Горького, 79б есть и отдельное меню завтраков, которые длятся целый день и огромный выбор блюд - как для настоящих мужчин, ценящих серьезную пищу, так и для милых дам, следящих за фигурой.

Гостей порадовали внушительные порцииФото: Сергей КУРОЧКИН

- Угощали ооооочень вкусно. Как мужчина муж заказывал Биф-стейк, я рыбку дорадо и общеее блюдо - мясной сет, коктейли и десерт. Все блюда были вкуснейшими и горячими с пылу с жару. Мясной сет был действительно огромным, полная тарелка всяких вкусностей. И радует, что все принесли достаточно быстро, официант предупредительный, вежливый. В общем, ничего не испортило приятный вечер, - говорит Ольга.

Десерты в "Кантина Мука" - произведение искусства

Оценили гости и десерт с оригинальным авторским оформлением. Кстати, в "Кантина Мука" можно не только полакомиться вкусным пирожным за чашечкой кофе, но и заказать красивые торты для любых праздников: постный трюфельный, «Мильфей», морковный, медовый, чизкейк, красный бархат «Яна», австрийский шоколадный «Saher», суфле-зефир, маршмеллоу в шоколаде, торт «Оля». Выбор огромный.

Конечно же, наши влюбленные н могли не сфотографироваться в специальной фотозонеФото: Сергей КУРОЧКИН

Романтический ужин для наших победителей закончился фотосессией в специальной фотозоне. Вспоминать этот неспешный и приятныйц вечер в семье Никулиных еще точно будут долго. А мы рекомендуем: не откладывайте любовь на завтра, пригласите вашу вторую половинку в кулинарное путешествие для двоих. Уверены, вам понравится. И ваша жизнь будет такой же вкусной и разнообразной, как меню в "Кантина Мука".

Гости остались довольны и качеством обслуживания и егоскоростьюФото: Сергей КУРОЧКИН

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Место для романтического ужина в Самаре "Кантина Мука" Самара

Адрес: ул. М.Горького, 79б

Телефон: +7 (846) 250-05-07

E-mail: info_samara@cantina-muka.ru

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https://cantina-muka.ru/

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