Меньше выбросов, выше уровень очистки: почему "КуйбышевАзот" стал лидером экологической прозрачности

ПАО "КуйбышевАзот" уже третий год по данным рейтинга агентства "Интерфакс - ЭРА" становится лидером экологической прозрачности среди предприятий химической промышленности. Чем же предприятие заслужило такое звание? Почему экологические программы тольяттинского химического гиганта оценили в Москве? Узнали подробнее о самых важных экологических решениях для Тольятти и его жителей.

Выбросов меньше еще на 200 тонн в год

Снижение выбросов в атмосферу - одна из приоритетных задач предприятия. И работа в этом направлении дает хорошие результаты. В прошлом году объем выпуска товаров вырос на 17%, а вот выбросы в воздух наоборот уменьшились на 1%. Их объем составляет 40% от разрешенного.

Что позволило добиться такого эффекта?

- Внедрение современных ресурсосберегающих технологий с высоким уровнем экологической и промышленной безопасности. На это направили 8,5 млрд рублей.

- Усовершенствование оборудования (узла подготовки и регулирования подачи газообразного аммиака на агрегаты слабой азотной кислоты, санитарной колонны для исключения аварийных выбросов аммиака с производства слабой азотной кислоты и хранилища жидкого аммиака).

Еще один проект позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год: для этого в 2018 году начали строить новую установку гранулирования нитрата аммония, которая заменит две действующие. Цена проекта - 3 млрд рублей.

Очистные для стоков, чтобы спасти Волгу

Еще один важный для экологии проект - это строительство очистных сооружений для ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Инвестиции в этот проект - более миллиарда рублей. Он включен в приоритетную федеральную программу «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Уже в прошлом году на предприятии частично реконструированы локальные очистные сооружения.

Продукции больше, загрязнений меньше

Соблюдение требований экологической безопасности на "КуйбышевАзот" мониторят постоянно. Только в прошлом году санитарная лаборатория предприятия выполнила около 38 тыс. анализов по составу выбросов, качеству атмосферного воздуха и сточных вод.

- Удельные выбросы снизились на 15,6%, образование стоков на 8,6%, потребление речной воды на тонну продукции сократилось на 10,9%, теплоэнергии на 8,3%, - сообщает руководство предприятия.

Всего за период 2000 – 2018 гг. при росте объемов товарной продукции в 2,4 раза зафиксировано снижение химзагрязненных стоков в 1,7 раза, удельных выбросов, потребления электроэнергии на тонну продукции и речной воды - в 1,8 раза, а также теплоэнергии - в 1,6 раза.

СПРАВКА "КП"

ПАО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Компания, расположенная в г. Тольятти Самарской области, осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические нити, кордная ткань, инженерные пластики);

- аммиак и азотные удобрения;

- промышленные газы.

ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидирующую позицию в РФ и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, является крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых с ПА тканей в России. Предприятие последовательно наращивает долю продукции с более высокой добавленной стоимостью, с 2003 года реализуя проекты по дальнейшей переработке капролактама.