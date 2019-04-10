«Крылья Советов» — «Рубин» 12 апреля 2019 года: прогноз на матч 23-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин» 12 апреля 2019 года на «Самара Арене» — 2-0.

В ближайшую пятницу, в День космонавтики 12 апреля, «Крылья Советов» примут на своей напоминающей летающую тарелку «Самара Арене» принципиального соперника — казанский «Рубин». Команды сойдутся в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги.

«Крыльям» некуда отступать. Они проиграли в трех последних матчах и вплотную приблизились к опасной зоне стыковых матчей, находясь на 12 строчке и опережая 13-е «Динамо» только за счет индивидуальных показателей. «Рубин» на 9 месте, в его активе 30 очков — на 6 больше, чем у самарцев.

Правда, в 2019 году у казанцев дела идут не лучшим образом. Они выиграли лишь однажды - 2 марта у «Ахмата», 3 раза проиграли и в 2-х последних турах сыграли вничью — с «Енисеем» и «Арсеналом». Такая нестабильность во многом связана с тем, что Курбан Бердыев активно привлекает к основе молодежь — Сагитова, Сорокина, Степанова, Акбашева и других. Более того, в клубе из Татарстана практически не осталось легионеров. Обращает внимание и наличие в команде Евгения Башкирова, который переехал в Казань зимой — как раз из Самары.

У зелено-бело-синих проблем с составом вроде бы нет. Самедов, Джано, Рыжиков, Корниленко — с такими исполнителями можно смело бороться за первую десятку, но, видимо, подопечным Миодрага Божовича не хватает сыгранности и удачи. Чем-то другим объяснить серию поражений трудно, тем более, что игру «КС» показывают вполне приличную.

Букмекеры также отдают небольшое предпочтение хозяевам. Средний коэффициент на их победу — 2,50. На ничью — 2,90. На гостей — 3,50.

Ожидать голевой феерии вряд ли стоит. Оба коллектива записали в свой актив по 19 мячей в 22 встречах. Но стоит помнить, что матчи «Крыльев» и «Рубина» носят статус волжского дерби и всегда получаются напряженными. Некоторые факторы в пользу «КС», но как все закончится на самом деле, станет известно лишь 9 марта.Стартовый свисток судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга даст в 19-30 по самарскому времени 12 апреля.

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