2019-04-03T10:47:01+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал Восточной конференции КХЛ

Хоккей. Матч «Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция игры, которая состоится 4 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на игру полуфинала Кубка Гагарина. Финал Востока КХЛ
Ольга АФАНАСЬЕВАДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Фото: www.hawk.ruМатч начнется в 17:00 по московскому времени. Фото: www.hawk.ru
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Финальная серия Восточной конференции КХЛ переехала в Уфу и тут же в противостояние «Салавата Юлаева» и «Авангарда» вернулась интрига. После двух уверенных побед омичей в Балашихе уфимцы при поддержке родных трибун сумели собраться: накидали «Авангарду» пять шайб и вырвали победу. Перед четвертой игрой финала Востока счет в серии 2:1 в пользу омичей.

Первые две встречи, которые проходили в подмосковной Балашихе (напомню, именно там сейчас играет домашние матчи омский «Авангард»), закончились победами «ястребов» 4:1 и 4:3 (овертайм).

Очередной матч между этими соперниками пройдет в Уфе в четверг, 4 апреля. Встреча на «Уфа-Арене» начнется в 17:00 по московскому времени.

Прогнозы на матч «Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля 2019

Сейчас очень трудно предугадать, кто сможет выйти из этой рубки победителем. Букмекеры отдают небольшое преимущество «Салавату Юлаеву».

Трансляция матча «Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля 2019

Трансляция матча «Салават Юлаев» - «Авангард» 4 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 16:50 по московскому времени.

Салават Юлаев - Авангард. 4 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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