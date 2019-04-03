2019-04-03T12:40:53+03:00
Общество

В Самаре на выставке-ярмарке «Благословенная Самара» пройдет концерт детей с ограниченными возможностями здоровья

Он состоится 5 апреля
МИХАИЛ ДЕНИСОВ
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На выставке состоится гала-концерт театральных коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья (с 14:00 до 15:00) и творческий концерт детей с ОВЗ (с 17:00 до 18:30). Фото: СГОО ДИИД «Парус Надежды»На выставке состоится гала-концерт театральных коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья (с 14:00 до 15:00) и творческий концерт детей с ОВЗ (с 17:00 до 18:30). Фото: СГОО ДИИД «Парус Надежды»
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В Самаре с 3 по 9 апреля в «Экспо-Волге» (улица Мичурина, 23А) пройдет ежегодная православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». 5 апреля на выставке состоится гала-концерт театральных коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья (с 14:00 до 15:00) и творческий концерт детей с ОВЗ (с 17:00 до 18:30). Кроме того, в течение всей недели будет работать выставка-продажа рисунков и прикладного творчества людей с ОВЗ.

- В акции примут участие около 20 творческих коллективов и солистов образовательных учреждений и общественных организаций, состоящих из детей и подростков с различными видами нарушения здоровья и развития. Это учащиеся специализированных школ-интернатов № 115, 17, 71, 117, СГОО ДИИД «Парус Надежды», Студия инклюзивного творчества, танцевальные коллективы и театр – студии для детей с ОВЗ, вокалисты и т.д., - рассказали организаторы мероприятия.

Организуют акцию благотворительный фонд «Доброделане», председатель которого депутат самарской городской думы Александр Чернышев – отец ребенка-инвалида; ВК «Экспо-Волга»; отдел по социальному служению и церковной благотворительности Самарской епархии. «КП-Самара» является партнером мероприятия.

- В гала-концерте примут участие театральные коллективы: Студия инклюзивного творчества (СИТ), театр танца «Непохожие» и театр – студия «МиРок» – руководитель Екатерина Сизова; театр «Астрей» г.о. Новокуйбышевск, руководитель Леонова Лариса Анатольевна; театр мод «Золотая пчелка» школы-интерната № 115, руководитель – Михайлюк Ирина Станиславовна; театральное объединение «Браво» СГОО ДИИД «Парус Надежды», педагог Дикушина Наталья Андреевна; реабилитационный центр Самарской области инвалидов в следствии психических заболеваний «Здоровье», театральный коллектив «Душа», руководитель - Беспалова Галина Владимировна, - отметили организаторы акции.

В творческом концерте детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья поучаствуют коллективы и солисты из самарских школ-интернатов для детей с ОВЗ, общественных организаций, а также танцевальный коллектив «Русичи», ансамбль танца «Вдохновение», инклюзивный танцевальный коллектив «Soul&Dance», СГОО ДИИД «Парус Надежды», эстрадный вокал – Даниил Хачатуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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