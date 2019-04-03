2019-04-03T23:42:38+03:00
Общество

За этим авто стоят в очередь: в салонах скоро начнут продавать битопливный LADA Largus CNG

АвтоВАЗу предложили собирать битопливные автомобили на конвейере, чтобы догнать и перегнать зарубежных производителей
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Скоро новая битопливная LADA появится в салонахСкоро новая битопливная LADA появится в салонах
Изменить размер текста:

В начале апреля в Тольятти обсуждали перспективы развития рынка газомоторного топлива. Местом встречи представителей федеральных министерств, председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и самарских чиновников автоград стал не случайно: уже летом 2017 года в серию вышла LADA Largus Vesta, в апреле стартуют продажи новинки - LADA LARGUS CNG. Причем по словам производителей за авто уже выстроились очереди. Сейчас один комплект партнер автогиганта компания "АТС" устанавливает за шесть часов, в месяц оборудовать могут всего-то 600 автомобилей.

Виктор Зубков предложил предприятию задуматься над внедрением конвейерной сборки битопливных авто.

- Семь тысяч в год это мало, нужно догонять зарубежных производителей, - отметил он.

Но сделать машины - это полдела. Нужно еще создать на них постоянный спрос. А это значит, владельцы таких битопливных авто ни в чем не должны чувствовать себя обделенными. Главный вопрос - разветвленная сеть заправок.

- Нужно создать экосистему поддержки как производителей, так и потребителей «газовых» машин. Кроме того, нужна капиллярная сеть газозаправочных станций, - поделился своим мнением Ив Каракатзанис.

Кстати, представители Газпрома пообещали, что все будет хорошо: 100 станций в России появится уже в 2019 году, а со следующего года по 150 станций будут дарить автомобилисам ежегодно. Вопрос развития рынка газомоторного топлива губернатор Дмитрий Азаров не так давно обсуждал и с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Речь шла о строительстве дополнительных заправок на территории региона и возвращении филиала "Газпром - газомоторное топливо", который был не так давно ликвидирован.

Распространение машин, которые работают на природном газе, выгодно и самим водителям. Те, кто уже попробовал битопливные модели, говорят, что на газ уходит гораздо меньше денег, чем на бензин. Среди планов поддержки рынка - перевод социальных такси на машины с битопливной системой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"АвтоВАЗ" начал производство двухтопливной версии Lada Largus

Новая модификация автомобиля может работать как на бензине, так и на природном газе (подробности)

Стало известно, кто будет обслуживать битопливную LADA Largus CNG и в каких объемах ее выпустят

Также ГБО можно будет устанавливать на автомобили вторичного рынка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
День театра 2019 в Тольятти: как храмы искусств Автограда отметят свой праздник
День театра 2019 в Тольятти будут отмечать не только 27 марта. Специально для заядлых театралов храмы искусств города на праздничной неделе приготовили для зрителей приятные подарки – свои лучшие спектакли
"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц
В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата
Животные ни в чем не виноваты! В Тольятти приют выселили в недострой с огромными тарифами за свет и грозят отключить его за долги
Сейчас энергетики выставляют счета волонтерам по самому высокому тарифу - как арендаторам недостроенного коммерческого здания, по 50 тыс. рублей в месяц
«Докажите, где мы обманули?» Экс-майор ФСБ пытался заполучить оросительный канал и попал под суд в Самаре
Первое слушание по делу Сергея Абрамова, который не признает свою вину, прервалось из-за смерти его адвоката, успевшего выступить с речью в пользу своего подзащитного
Новости 24
Верховный суд оправданиям не поверил: участникам медицинской картели в Самаре не удалось доказать честность торгов на 780 млн рублей
Мокрый снег с дождем задержатся в Самарской области до выходных
Травматолог из Тольятти, добившийся повышения зарплаты через интернет, стал главой профсоюза врачей
Наводят лоск после зимы: в Самаре вагонам метро устроили большую помывку
В Самаре у предпринимателя арестовали магазин за попытку дать взятку полицейскому
В Самаре 1,5 тысячи муниципальных служащих собирали вдоль дорог пакеты и бутылки
Кировский район Самары освободят от 9 незаконных понтонов и почти 800 гаражей
В Самарской области в 2019 году появятся несколько виртуальных концертных залов
Открытие летнего велосезона в Самаре 2019: дата, куда поедет колонна
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката будут судить за обман подследственного на 1,5 млн рублей
Паводок в Самарской области 2019: большой воды в регионе не будет
Стало известно, когда между Самарой и Рождествено запустят теплоходы
В Самаре мамочкам с колясками запретили «раскачивать лодку» по поводу турникетов в транспорте
В Самаре потушили крупный пожар в ангаре в Гаражном проезде
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Рубин» 12 апреля на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области изменится расписание нескольких электричек до Курумоча и Жигулевского моря
Жительница Самары продает автограф Тилля Линдеманна за 30 тысяч рублей
Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар
Самарская область в течение трех лет получит из федерального бюджета почти 31 млрд рублей на новый мост через Волгу
Самарцам впервые покажут недавно родившихся канадских волчат