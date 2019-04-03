За этим авто стоят в очередь: в салонах скоро начнут продавать битопливный LADA Largus CNG

В начале апреля в Тольятти обсуждали перспективы развития рынка газомоторного топлива. Местом встречи представителей федеральных министерств, председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и самарских чиновников автоград стал не случайно: уже летом 2017 года в серию вышла LADA Largus Vesta, в апреле стартуют продажи новинки - LADA LARGUS CNG. Причем по словам производителей за авто уже выстроились очереди. Сейчас один комплект партнер автогиганта компания "АТС" устанавливает за шесть часов, в месяц оборудовать могут всего-то 600 автомобилей.

Виктор Зубков предложил предприятию задуматься над внедрением конвейерной сборки битопливных авто.

- Семь тысяч в год это мало, нужно догонять зарубежных производителей, - отметил он.

Но сделать машины - это полдела. Нужно еще создать на них постоянный спрос. А это значит, владельцы таких битопливных авто ни в чем не должны чувствовать себя обделенными. Главный вопрос - разветвленная сеть заправок.

- Нужно создать экосистему поддержки как производителей, так и потребителей «газовых» машин. Кроме того, нужна капиллярная сеть газозаправочных станций, - поделился своим мнением Ив Каракатзанис.

Кстати, представители Газпрома пообещали, что все будет хорошо: 100 станций в России появится уже в 2019 году, а со следующего года по 150 станций будут дарить автомобилисам ежегодно. Вопрос развития рынка газомоторного топлива губернатор Дмитрий Азаров не так давно обсуждал и с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Речь шла о строительстве дополнительных заправок на территории региона и возвращении филиала "Газпром - газомоторное топливо", который был не так давно ликвидирован.

Распространение машин, которые работают на природном газе, выгодно и самим водителям. Те, кто уже попробовал битопливные модели, говорят, что на газ уходит гораздо меньше денег, чем на бензин. Среди планов поддержки рынка - перевод социальных такси на машины с битопливной системой.

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