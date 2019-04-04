ВТБ провел в Самаре ежегодную встречу с акционерами

Представители банка рассказали гостям о финансовых итогах за 2018 год, новых механизмах, используемых в работе с акционерами, и действующих привилегиях для миноритариев. А чтобы помочь клиентам и держателям акций сориентироваться в существующей экономической ситуации и правильно распоряжаться своими активами, эксперты банка поделились своими взглядами и прогнозами на рынок капитала.

– Мы наблюдаем рост количества акционеров ВТБ. В начале прошлого года у нас было около 90 тысяч держателей ценных бумаг банка, на конец года их стало 120 тысяч, а за первый квартал 2019 года число увеличилось до 135 тысяч, - отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

В Самарской области, по данным на 1 марта текущего года, зарегистрировано более 2,8 тысяч акционеров ВТБ. Банк большое внимание уделяет взаимодействию даже с теми держателями акций, чей пакет минимален. Ежегодно представители банка проводят более 60 встреч и семинаров с инвесторами в разных городах, где рассказывают не только о результатах работы и реализации стратегии, но и стремятся повысить уровень финансовой грамотности населения, чтобы акционеры могли правильно и выгодно распоряжаться своими средствами. Во многом, по словам представителей банка, именно благодаря такому подходу, сегодня можно объяснить растущее число новых миноритариев.

Все в одном приложении

Чтобы инвесторы могли быть на связи с банком 24 часа в сутки и из любой точки мира знать о мероприятиях и новостях, ВТБ разработал удобный онлайн-сервис.

– Приложение «Акционер ВТБ» установили уже более 23 тысяч раз. Оно доступно для всех желающих и ориентировано на тех, кто хочет больше знать о финансовом рынке и применять эти знания на практике. Вся необходимая информация здесь изложена в доступной форме. Есть аналитические материалы, котировки акций и облигаций, новости. Для держателей ценных бумаг ВТБ есть возможность предложить свои идеи, узнать о предстоящих корпоративных мероприятиях, а самое главное - участвовать в режиме онлайн в голосовании на годовом общем собрании акционеров банка, - прокомментировал Владимир Хоткин.

Также, по его словам, в конце прошлого года в мобильном приложении появилась функция перехода в инвестиционную платформу «ВТБ Мои Инвестиции», где акционеры могут самостоятельно продавать и покупать акции разных компаний.

Привилегии для акционеров

В 2017 году ВТБ разработал специальную программу для акционеров банка. Льготные условия обслуживания доступны в рамках линейки розничных продуктов и зависят от пакета акций инвестора. Причем чтобы оформить любой банковский продукт на привилегированных условиях, клиенту достаточно лишь предъявить паспорт - сверка с данными реестра акционеров производится автоматически в момент обращения в любое отделение сети ВТБ.

Как подчеркнул Владимир Хоткин, в результате объединения региональной сети двух банков в начале прошло года, доступ к программе лояльности появился у акционеров, проживающих более чем в 40 регионах, где ранее программа была недоступна.

Все идеи услышат

Вовлечение акционеров в активное управление финансовой компанией для ВТБ также является немаловажным пунктом. С 2009 года в банке действует Консультационный совет (КСА), в состав которого может войти любой миноритарий. Это независимый орган, который представляет и защищает интересы акционеров-физических лиц перед руководством банка.

– Все члены Консультационного совета принимают очень активное участие в работе с акционерами. Они проводят среди них опросы и собирают свежие идеи и предложения по улучшению работы банка. Лучшие и самые эффективные из них в дальнейшем могут быть включены в стратегию развития ВТБ, - поделился Владимир Хоткин.