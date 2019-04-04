2019-04-04T11:33:43+03:00
Спорт

«Краснодар» - «Крылья Советов» 6 апреля 2019: прогноз на матч 22 тура РПЛ

Прогноз на игру 22 тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Крылья Советов». Матч пройдет на стадионе «Краснодар»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне «Крылья» и «Краснодар» встречались дважды – в чемпионате и кубкеВ этом сезоне «Крылья» и «Краснодар» встречались дважды – в чемпионате и кубкеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» - «Крылья Советов» 6 апреля 2019 – 2:0 (результативная победа хозяев).

«Краснодар» и «Крылья» встречаются в этом сезоне уже третий раз. И пока все эти рандеву заканчивались в пользу «черных быков» - 3:0 в чемпионате и 2:1 в Кубке России. При этом все игры прошли на «Самара Арене», так что стадион «Краснодар» впервые примет встречу этих команд в этом сезоне.

Клубы сейчас решают диаметрально противоположные задачи – «Крылья» пытаются не вылететь после возвращения в элиту российского футбола, «Краснодар» борется за чемпионство. Однако несмотря на это интрига во встрече, пусть и небольшая, но все же есть. Если первый матч «Крылья» проиграли без шансов, то во втором смогли навязать «Краснодару» борьбу. Самарцами тогда руководил Миодраг Божович. Он и выведет команду на очередное противостояние с «быками».

«Крылья Советов» вообще преобразились после зимней паузы, выдав три мощнейших матча с «Локомотивом», «Енисеем» и «Анжи» и набрав в них в общей сложности 7 очков.

Есть, правда, у «Крыльев» проблемы. За 9 дней волжане сыграют 3 матча. Два из них уже проиграли – тульскому «Арсеналу» и «Оренбургу». Это солидная нагрузка на игроков основы. Придется поломать голову Божовичу и над тем, кого поставить в стартовый состав. Чичерин, Джано и Корниленко не приняли участие в предыдущем матче «КС» против «Оренбурга». И если у последнего была дисквалификация, то Чичерин и Джано числятся в лазарете. Успеют ли они восстановиться к субботней игре, пока не ясно.

А вот у «Краснодара», похоже, закончилась черная полоса. Команда в прошлом туре не оставила камня на камне от «Анжи» (5:0) и прервала затяжную серию без побед. Теперь на пути разъяренного быка встали «Крылья Советов».

Вряд ли самарцы смогут зацепиться в этом матче за победу или ничью. Тем более, «Краснодару» нужно брать очки в таких встречах, чтобы продолжать погоню за «Зенитом», обходить «Локомотив» и не давать догнать себя ЦСКА и «Спартаку». «Крылья» дадут бой команде Мурада Мусаева, но усталость возьмет верх и сил хватит только для того, чтобы много не пропустить.

Встреча в Краснодаре начнется в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому).

ИСТОЧНИК KP.RU

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