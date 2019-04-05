“Все разворотили!” Куда обращаться в Самаре, если после зимы от газона и тротуара остались “рожки да ножки”

- Они сломали все! - с такими словами Тамара Борисова позвонила в редакцию “КП-Самара”. Жительница улицы Ленина рассказала, как вместе с соседями умоляла коммунальщиков быть осторожными при уборке снега. Но уберечь молодые деревья и ограды газонов не удалось.

Сейчас в самом центре города, в нескольких десятках метров от крупнейшего городского музея настоящий погром: переломанные ограды, вместо бордюров арматура, на газонах следы от тракторных колес, деревца поломаны.

Приехали погрузчики и сломали все

- Вы бы знали, как они варварски убирались. Трактора сваливали грязный снег с дороги прямо на газоны и разделительную полосу. Там же реагенты, какие цветы теперь будут расти? - Тамара проводит для нас экскурсию и очень эмоционально рассказывает, что и где сломали. - У нас в городе не так много улиц, где на разделительной полосе растут деревья. Нам повезло. Не так давно нам посадили молодые саженцы, посмотрите, что от них осталось.

Снег убирали не очень аккуратноФото: Евгения ВАСИНА

По словам активной пенсионерки, деревья переломали снегоуборочной техникой.

- Мы поливали эти молодые деревца чуть ли не всем домом. В летнюю жару тащили шланги. Берегли. А тут приехали погрузчики, КАМАЗы и сломали все. Посмотрите, что стало с бордюрами - крошка да арматура. А мы же их красили. Да, к нашему дому они никакого отношения не имеют, но мы хотели, чтобы центр города был красивым, - продолжает негодовать Тамара. - Такой беспредел уже семь лет подряд, до этого такого не было. А теперь полная бесхозяйственность.

И такая разруха вездеФото: Евгения ВАСИНА

Ограждения повалены - теперь все это нужно восстанавливатьФото: Евгения ВАСИНА

СПРАВКА КП

Что делать, если разгромили ваш двор?

Аналогичные проблемы есть не только в центре. По всему городу после зимы можно заметить искореженные остатки заборов, сломанные урны, перила. Так куда звонить, если и в вашем дворе как будто побывали варвары?

- Первое, куда нужно обращаться - это управляющая компания, а дальше она уже будет разбираться, что повредили, как, где и кто, - рассказывает председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. - Управляющая компания составляет акт. Очень важный момент - обращение в управляющую компанию нужно составить письменно: “Просим разобраться, кто виновен в том, что сломали забор и т.д.”. Если у вас нет управляющей компании, а обслуживанием занимается ТСЖ, то товарищество собственников жилья и составляет акт, фиксирует повреждения, а затем отправляет его вместе с претензией в ту организацию, которая занималась очисткой этой территории. Если ответа нет, необходимо жаловаться в ГЖИ.

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