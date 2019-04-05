2019-04-05T14:58:06+03:00
Общество

“Все разворотили!” Куда обращаться в Самаре, если после зимы от газона и тротуара остались “рожки да ножки”

Самарцы жалуются на варварское отношение коммунальщиков к городской инфраструктуре
Евгения ВАСИНА
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Жители Самары жалуются на то, что убирая снег разрушили полгородаЖители Самары жалуются на то, что убирая снег разрушили полгорода
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- Они сломали все! - с такими словами Тамара Борисова позвонила в редакцию “КП-Самара”. Жительница улицы Ленина рассказала, как вместе с соседями умоляла коммунальщиков быть осторожными при уборке снега. Но уберечь молодые деревья и ограды газонов не удалось.

Сейчас в самом центре города, в нескольких десятках метров от крупнейшего городского музея настоящий погром: переломанные ограды, вместо бордюров арматура, на газонах следы от тракторных колес, деревца поломаны.

Приехали погрузчики и сломали все

- Вы бы знали, как они варварски убирались. Трактора сваливали грязный снег с дороги прямо на газоны и разделительную полосу. Там же реагенты, какие цветы теперь будут расти? - Тамара проводит для нас экскурсию и очень эмоционально рассказывает, что и где сломали. - У нас в городе не так много улиц, где на разделительной полосе растут деревья. Нам повезло. Не так давно нам посадили молодые саженцы, посмотрите, что от них осталось.

Снег убирали не очень аккуратно Фото: Евгения ВАСИНА

Снег убирали не очень аккуратноФото: Евгения ВАСИНА

По словам активной пенсионерки, деревья переломали снегоуборочной техникой.

- Мы поливали эти молодые деревца чуть ли не всем домом. В летнюю жару тащили шланги. Берегли. А тут приехали погрузчики, КАМАЗы и сломали все. Посмотрите, что стало с бордюрами - крошка да арматура. А мы же их красили. Да, к нашему дому они никакого отношения не имеют, но мы хотели, чтобы центр города был красивым, - продолжает негодовать Тамара. - Такой беспредел уже семь лет подряд, до этого такого не было. А теперь полная бесхозяйственность.

И такая разруха везде Фото: Евгения ВАСИНА

И такая разруха вездеФото: Евгения ВАСИНА

Ограждения повалены - теперь все это нужно восстанавливать Фото: Евгения ВАСИНА

Ограждения повалены - теперь все это нужно восстанавливатьФото: Евгения ВАСИНА

СПРАВКА КП

Что делать, если разгромили ваш двор?

Аналогичные проблемы есть не только в центре. По всему городу после зимы можно заметить искореженные остатки заборов, сломанные урны, перила. Так куда звонить, если и в вашем дворе как будто побывали варвары?

- Первое, куда нужно обращаться - это управляющая компания, а дальше она уже будет разбираться, что повредили, как, где и кто, - рассказывает председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. - Управляющая компания составляет акт. Очень важный момент - обращение в управляющую компанию нужно составить письменно: “Просим разобраться, кто виновен в том, что сломали забор и т.д.”. Если у вас нет управляющей компании, а обслуживанием занимается ТСЖ, то товарищество собственников жилья и составляет акт, фиксирует повреждения, а затем отправляет его вместе с претензией в ту организацию, которая занималась очисткой этой территории. Если ответа нет, необходимо жаловаться в ГЖИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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