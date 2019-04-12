«Крылья Советов» — «Рубин», 12 апреля 2019: прямая трансляция матча 23 тура РПЛ

Очередному волжскому дерби суждено состояться в День космонавтики, в пятницу 12 апреля, на самом космическом стадионе страны. И «Крылья», и «Рубин» переживают не лучшие времена, им обоим нужны очки, поэтому матч обещает быть напряженным и интересным.

Самарцы расположились на 12 строчке, в их активе 24 очка. Столько же у 13-го «Динамо», но они ниже за счет индивидуальных показателей. «Рубин» десятый. У казанцев 30 баллов, но в 2019 году они одержали всего одну победу и показывают далеко не стабильный футбол.

Курбан Бердыев сделал ставку на молодежь, в составе «Рубинов» много новых лиц, пока еще не очень хорошо известных широкой публике. Состав гостей выглядит послабее, чем у хозяев. Впрочем, у «КС» есть определенные проблемы в оборонительной линии. Бурлак и Полуяхтов дисквалифицированы, Чичерин травмирован.

Букмекеры делают небольшую ставку на «Крылья Советов». Средний коэффициент на их победу — 2,50. На ничью — 2,90. На гостей — 3,50.

В то же время статистика личных встреч говорит об обратном. Команды сыграли между собой 29 раз. «Крыльям» фортуна улыбнулась всего в 5 случаях. «Рубину» — в 15. 9 противостояний закончились миром.

Игру «Крылья Советов» — «Рубин» будет обслуживать судейская бригада во главе с судьей — Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга; ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург); делегат РПЛ — Юрий Гребенюк (Пермь).

Стартовый свисток прозвучит встречи прозвучит в 19-30. Не пропустите трансляцию на «КП-Самара».

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