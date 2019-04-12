2019-04-12T11:34:59+03:00
Спорт

«Крылья Советов» — «Рубин», 12 апреля 2019: прямая трансляция матча 23 тура РПЛ

Футбол, матч «Крылья Советов» — «Рубин». Прямая онлайн-трансляция игры 23 тура РПЛ, которая пройдет 12 апреля 2019 года в Самаре. Составы команд, статистика личных встреч
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Мачт начнется в 19-30 по самарскому времениМачт начнется в 19-30 по самарскому времениФото: Пресс-служба ФК "Рубин"
Изменить размер текста:

Очередному волжскому дерби суждено состояться в День космонавтики, в пятницу 12 апреля, на самом космическом стадионе страны. И «Крылья», и «Рубин» переживают не лучшие времена, им обоим нужны очки, поэтому матч обещает быть напряженным и интересным.

Самарцы расположились на 12 строчке, в их активе 24 очка. Столько же у 13-го «Динамо», но они ниже за счет индивидуальных показателей. «Рубин» десятый. У казанцев 30 баллов, но в 2019 году они одержали всего одну победу и показывают далеко не стабильный футбол.

Курбан Бердыев сделал ставку на молодежь, в составе «Рубинов» много новых лиц, пока еще не очень хорошо известных широкой публике. Состав гостей выглядит послабее, чем у хозяев. Впрочем, у «КС» есть определенные проблемы в оборонительной линии. Бурлак и Полуяхтов дисквалифицированы, Чичерин травмирован.

Букмекеры делают небольшую ставку на «Крылья Советов». Средний коэффициент на их победу — 2,50. На ничью — 2,90. На гостей — 3,50.

В то же время статистика личных встреч говорит об обратном. Команды сыграли между собой 29 раз. «Крыльям» фортуна улыбнулась всего в 5 случаях. «Рубину» — в 15. 9 противостояний закончились миром.

Игру «Крылья Советов» — «Рубин» будет обслуживать судейская бригада во главе с судьей — Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга; ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург); делегат РПЛ — Юрий Гребенюк (Пермь).

Стартовый свисток прозвучит встречи прозвучит в 19-30. Не пропустите трансляцию на «КП-Самара».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» — «Рубин» 12 апреля 2019 года: прогноз на матч 23-го тура РПЛ

Прогноз на матч 23-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Рубин». Игра пройдет 12 апреля на стадионе «Самара Арена» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Похож на Харри Кейна, равняется на Роналду: почему лучший бомбардир молодежки «Крыльев Советов» не играет за основу
Корреспондент «Комсомолки» пообщался с Егором Голенковым, который забивает по 4 мяча в одном матче и мечтает о попадании в стартовый состав главной команды Самары
Новости 24
Горожан просят поддержать проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов», которые претендуют на нью-йоркскую премию
В «КП-Самара» пройдет пресс-конференция, посвященная переходу на электронный документооборот по регистрации и реорганизации бизнеса
В Тольятти спасли 20-летнего парня, который пытался спрыгнуть с крыши недостроя
«Передавайте привет инопланетянам»: жители Самары записали видеопоздравление Олегу Кононенко с Днем космонавтики
Житель Самары догнал на машине похитителей шкафа и заставил вернуть его на место
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019
В Самарской области административные комиссии начнут штрафовать УК за плохую работу
Массовое ДТП на Тухачевского: пьяный водитель Mazda протаранил 6 машин
В районе стадиона «Самара Арена» расширят торговые площадки
В Самаре 6 ТСЖ уличили в сборе платы за вывоз мусора вместе с регоператором
Шаг навстречу мечте: команды детских домов и школ-интернатов едут покорять Волгоград
В Тольятти парочка промышляла торговлей героином
В Отрадном руководство УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за падение глыбы снега на 4-летнюю девочку
В Самарской области велосипедистка «отправила» в кювет иномарку
Глава Жигулевска посетил АО «АКОМ»
В Самаре оштрафовали капитана-механика, по чьей вине столкнулись два судна на воздушной подушке
В Самаре на Карла Маркса «шестерка» влетела в «Ауди»: есть пострадавшие
Волейбольная «Нова» в Красноярске проиграла «Газпрому-Югре» - 1:3
Обновят плитку и заделают ямы: в Самаре подрядчики по гарантии отремонтируют 84 участка дорог
"Ужасно боюсь высоты": сызранский космонавт Михаил Корниенко рассказал про "Две звезды" и о выходах в открытый космос
В Самаре комбинат питания возместит моральный вред матери отравившейся в школе № 81 ученице
Готовьтесь и побеждайте: Дмитрий Азаров пригласил самарцев поучаствовать в конкурсе на пост министра культуры
Самарский пловец Александр Кудашев выиграл золото на чемпионате России
Самарским депутатам не понравилось "иностранное" название "ВолгаФеста"
В этом году дороги Самары мыть с шампунем не будут