Рояль в театр: в Сызрани нефтепереработчики помогают служителям искусства

ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Сызранскому драмтеатру имени Алексея Толстого в прошлом году исполнилось 100 лет. Не трудно посчитать, что он родился в тяжелое для молодой советской республики время - театр был открыт постановкой пьесы Островского «Лес» в 1918-м. Это не стало первым опытом, театральное искусство развивалось в городе и раньше - с 70-х годов XIX века в летнем театре «Эрмитаж», построенном на средства купца Ивана Соболекова.

Сегодня сызранцы не изменили своим приоритетам: театр по-прежнему находится не только в центре города, но и в центре внимания. Горожане предпочитают посещение спектаклей всем другим видам досуга, а градообразующее предприятие - Сызранский нефтеперерабатывающий завод - всесторонне поддерживает оплот искусства. И дело здесь не только в том, что завод проводит политику социальной ответственности НК «Роснефть». Предприятие и театр связывает многолетняя дружба. Это лишь на первый взгляд кажется, что между нефтепереработкой и актерским мастерством мало общего. А если задуматься? Тут и там производят топливо, только в одном месте - для машин и агрегатов, в другом - для человеческой души. Заводчане перерабатывают «черное золото», а люди искусства преображают наши эмоции в энергию, дающую силу жить, любить и делать добро.

Может быть, в позапрошлом веке для выступления на сцене было достаточно подмостков и примитивного реквизита, но век XXI диктует новые решения. Софиты, звуковые спецэффекты и 3D-декорации - все это уже давно стало частью спектакля, зритель ждет от своих кумиров новых идей и прочтений. Сызранский НПЗ помогает театру не ограничивать полет фантазии материальнотехническими рамками. Дворец Мельпомены - в постоянных списках благополучателей средств от «Роснефти»: на ремонт внутренних помещений, приобретение звукоусилительной и световой аппаратуры, музыкальных инструментов.

- Мы сотрудничаем с заводом на протяжении десятилетий - еще с 60-х, - рассказал директор драматического театра Сергей Салмин. - И не какими-то отдельными акциями, а постоянно - заводчане с удовольствием ходят на наши спектакли в театр, а летом актеры выезжают с постановками на заводскую турбазу. Предприятие нам помогает во всем - недавно, например, благодаря заводчанам у нас появился великолепный рояль.

ЧАСТЫЕ ГОСТИ

Среди 18 учреждений Сызрани, которым в прошлом году СНПЗ выделил благотворительные средства, театр получил одну из самых крупных сумм. Концертный рояль - профессиональный инструмент высочайшего качества. Его совершенный механизм открывает богатые возможности для интерпретационного потенциала исполнителя. Гости театра уже смогли по достоинству оценить новый рояль, его широкий динамический диапазон и особое богатство звука. Кстати, среди них и заводчане - многолетнее сотрудничество завода и театра не ограничивается оказанием благотворительной помощи.

На протяжении ряда лет особо торжественные мероприятия нефтяники проводят в зале драмы: юбилеи предприятия, профессиональные праздники и т.д. Конечно, нефтепереработчики не обделяют своим вниманием и постановки местной труппы. В прошлом году, например, профсоюзная организация приобрела для работников СНПЗ порядка 1800 билетов. Среди сотрудников завода есть заядлые театралы, старающиеся посещать все премьеры.

- Мы с женой никогда не упускаем возможности приобщиться к высокому искусству, - улыбается специалист электротехнической лаборатории по эксплуатации электрооборудования цеха №6 АО «СНПЗ» Дмитрий Шувалов. - Юля еще большая поклонница театра, чем я. Театр у нас на заводе все любят - целая очередь выстраивается за билетами, которые профсоюз предлагает каждый месяц.

Кстати, в день театра в Сызрани состоялся очередной коллективный поход в местную драму. В этот раз заводчане посмотрели премьерную постановку и побывали за кулисами, увидели гримерные комнаты, костюмерную - прочувствовали театральную атмосферу не только по эту, но и по ту сторону занавеса. И кто-то сравнил театральные бытовки с заводскими и подумал: «Тоже хорошо. А у нас, пожалуй, лучше!»