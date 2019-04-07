Крупная коммунальная авария в Красноглинском районе Самары: половина района без воды, на Мехзаводе озеро из сточных вод

Странности происходят не только в небе над Самарой, но и в самом городе. В Красноглинском районе города в воскресенье, 7 апреля, отключили холодную воду. Без воды осталась добрая половина района и около 10% населения Самары – это Крутые Ключи, Мехзавод, Новая Самара, часть Управленческого и 18-й км Московского шоссе.

- Воды нет уже несколько часов, - сетует в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» жительница Мехзавода Елена. – Нет вообще никакой информации, почему отключили и когда ее вернут. В воскресенье ни помыться, ни еду приготовить.

- Сегодня должны были отмечать день рождения, но отключили воду, - негодует жительница Новой Самары Ярослава. – Пришлось обзванивать друзей, отменять все. Ну а как еще? Без воды-то ни в туалет сходить, ни руки помыть перед едой.

Добро пожаловать на Мехзавод 7 апреля. Фото: vk.com/id277534366

Но отсутствие воды не единственное бедствие, которое обрушилось воскресным днем на жителей Красноглинского района. В частности, Мехзавода. В поселке прорвало канализацию. Зловонная река потекла через весь поселок, местами собираясь в довольно глубокие озера.

- Это просто кошмар! – ужасается житель Мехзавода Илья. – Дышать рядом с этим потоком нечем. Вонь стоит страшная.

Местные жители говорят, что запах от этого ручья не самый приятный. Фото: vk.com/id277534366

Жители частного сектора на Мехзаводе вовсе оказались отрезаны от мира.

- Море сточных вод, канализации и всевозможного мусора сегодня образовалось в районе богом забытого частного сектора поселка Мехзавод. Сегодня жители нашей улицы оказались отрезаны от цивилизации, поскольку пройти образовавшийся водоем невозможно, - рассказывает местная жительница Светлана.

Море сточных вод на Мехзаводе в Самаре. МОРЕ НА МЕХЗАВОДЕ Море сточных вод, канализации и всевозможного мусора сегодня образовалось в районе богом забытого частного сектора посёлка Мехзавод. Сегодня жители нашей улицы оказались отрезаны от цивилизации, поскольку пройти образовавшийся водоём невозможно! https://t.co/WEeNxAvS9a

А власти что?

Власти и коммунальщики несколько часов отбивались от нападок местных жителей отписками и перебрасывали мячик ответственности друг другу: «коллеги, возьмите в работу», «коллеги, просим дать ответы», «утечек не обнаружено. Продолжаем осмотр и поиски».

Утечку в Самарских коммунальных системах искали долго. Но к работникам СКС вопросов никаких – они добросовестно выполняли свою работу. В итоге место прорыва удалось найти. Речь о холодной воде, не канализации на Мехзаводе.

- Утечка обнаружена в очень сложном месте - ранее там было повреждение, когда подрядчики повредили водовод. Сейчас готовится схема переключения, в течение нескольких часов водоснабжение должно быть возобновлено, - пообещали в СКС.

Как оказалось, трубу прорвало за ТЦ «Метро». Вода в Крутые Ключи. Мехзавод, Новую Самару и Управленческий должна будет вернуться до ночи.

А вот по поводу прорыва канализации пока сообщений не было. Хотя потоки сточных вод текут по Мехзаводу с самого утра.

В Самаре на Мехзаводе прорвало канализацию. https://t.co/UjArBiXYb3

Вторжение пришельцев?

Местные жители пока сидят без воды и в осаде канализационных вод, строят самые фантастические догадки.

- В Самаре происходят таинственные происшествия: ночью город подвергся атаке из космоса, зафиксированы два взрыва на высоте 100 км, ближе к вечеру вдруг исчезла вода из труб водопровода на северо-востоке города. Власти ничего не знаю. Неужели началось? Пришельцы?.. – шутит житель Мехзавода.

- Что делать-то? Воду дождевую собирать? А от пришельцев куды бежать? Вопросов много, ответов нет… - подыгрывает ему местный паблик.

Некоторые призывают вспомнить «Войну миров» - знаменитый роман Герберта Уэллса. В «КП-Самара», кстати, это уже сделали. Совпадение?

К счастью, жители Красноглинского района стоически переносят все коммунальные тяготы, не паникуют и не пакуют вещи, чтобы уехать подальше, как жители США после радиопостановки «Войны миров» от Орсона Уэллса.

Шутки шутками, а отсутствие воды и зловонные реки – дело серьезное. Вместе со всеми жителями района надеюсь, что скоро все наладится.