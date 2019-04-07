2019-04-07T22:53:37+03:00
Общество

Обнять Рика, отжать когти у Росомахи, потрогать паутину Человека-Паука: в Самаре герои фантастики и анимэ оккупировали "Гудок"

В выходные в Самаре прошел крупнейший фестиваль "Игрополис" для тех, кто не стесняется своих увлечений. Присоединились к его гостям и узнали, во что играют взрослые
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В эти выходные в "Гудке" открылись врата в параллельную вселеннуюВ эти выходные в "Гудке" открылись врата в параллельную вселеннуюФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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В эти выходные в Самаре прошел крупнейший фестиваль развлечений "Игрополис". Непосвященные немного удивлялись разгуливающим по "Гудку" персонажам игр и фантастических фильмов. А может, даже и пугались немного, встретив за углом злодея из Diablo или Кайло Рена из "Звездных войн" в маске своего дедушки.

Поклонники мультфильма "Рик и Морти" были в восторге от шуточек персонажа Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Поклонники мультфильма "Рик и Морти" были в восторге от шуточек персонажаФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Погружение в мир кино, комиксов и видеоигр вышло стропроцентным. На входе всех гостей встречал Тардис из "Доктора Кто". Те, кто в теме, сразу запирались внутри. Видимо, надеялись, что в этот раз машина времени точно сработает. Рядом расхаживали рыцари, штурмовики, героини анимэ и манги в коротких юбках.

Когти Россомахи можно было взять "поносить"

Когти Россомахи можно было взять "поносить"

У Россомахи можно было даже отжать когти на одно фото. Дольше эксплуатировать их никто не решился, уже больно персонаж косплея был похож на реального Логана.

Можно было построить огромную дженгу Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Можно было построить огромную дженгуФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Поклонники мира Гарри Поттера могли попробовать пройти через стену на платформу 9 3/4 (получилось ли у кого-то история умалчивает), а те, кто никак не может дождаться нового сезона "Игры престолов", могли сами занять трон. И надеяться, что их за это не убьют в конце очередной серии.

Можно было поиграть в ретро игровые автоматы Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Можно было поиграть в ретро игровые автоматыФото: Евгений КОТМЫШЕВ

И, конечно же, всех гостей ждали автограф-сессии от самых известных ютуб-блогеров. На фестивале был замечен Илья Бомбер - известный тольяттинский татуировщик, Денис Колесников из студии озвучки Кураж Бомбей.

Malthael из Diablo 3 хорошо поработал над костюмом Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Malthael из Diablo 3 хорошо поработал над костюмомФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Одной из самых ожидаемых частей "Игрополиса" стал фестиваль косплея - вернее, косплей-дефиле. Участники не просто облачались в любимых персонажей, но и полноценно разыгрывали сцены из фильмов, игр.

Сейлор Мун оценили все поклонники анимэ Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Сейлор Мун оценили все поклонники анимэФото: Евгений КОТМЫШЕВ

У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Человеку-пауку, например, не включили музыку, но он и так неплохо повалялся по сцене. Впрочем, аплодисментами встречали всех.

Gorillaz спели в Самаре неполным составом.Косплееры обыграли выступление группы на фестивале "Игрополис"

А вот и человек-паук Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

А вот и человек-паукФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Случайные зрители перешептывались, стремясь подсчитать, сколько же стоят такие костюмы. Но случайных на фестивале практически не было. Билеты покупали заранее и посетители были просто счастливы провести три дня, разжившись новыми знакомствами, прикупив продукции по любимым кино-мультфильмам-играм.

Карнаж пока не появился ни в одном фильме вселенной Марвел, но поклонникам комиксов герой хорошо знаком Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Карнаж пока не появился ни в одном фильме вселенной Марвел, но поклонникам комиксов герой хорошо знакомФото: Евгений КОТМЫШЕВ

- Впервые наверное в Самаре я так был счастлив! Побольше бы таких гиковских фестов. От фанатов, для фанатов. Аниме, игры, ретро-игры, косплеи просо великолепные, кибер-спорт. Просто великолепно, - поделился впечатлениями Кирилл Черников.

Артём Чёрный из Метро 2033 как будто и не наряжался, выглядел очень органично Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Артём Чёрный из Метро 2033 как будто и не наряжался, выглядел очень органичноФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Анна и Светлана пришли сюда в образе милых кошечек - видимо, тоже из анимэ. Девушки рассказали, что за первый день уже успели познакомиться с десятком единомышленников.

- Мне понравились разные зоны. Интересно было знакомиться за столами "быстрых знакомств", там сразу лежали листочки с вопросами, разговаривали, узнавали интересы друг друга. Фотографий отсюда у нас уже сотни. Столько воспоминаний, хочу чтобы чаще такие фестивали проходили, - признается Светлана.

Поклонники "настолок" принесли с собой целые города и страны Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Поклонники "настолок" принесли с собой целые города и страныФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Кстати, на фестиваль приходили целыми семьями. Часто - папы и сыновья. И еще можно поспорить, кому нравилось больше.

Владыка Айнз и Альбедо из Overlord.

ИСТОЧНИК KP.RU

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