2019-04-08T16:48:57+03:00
Общество

«Он мечтал спасти всех и не думал о себе»: в Самаре в последний путь сиренами проводили внезапно скончавшегося гениального врача-реаниматолога

Коллеги вспоминают, что Андрей Фролов никогда не жалел себя и брал максимально возможную нагрузку
Евгения ВАСИНА
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В Самаре внезапно умер врач-реаниматолог Андрей ФроловВ Самаре внезапно умер врач-реаниматолог Андрей Фролов
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Андрею Фролову было 53 года, 4 апреля его жизнь оборвалась – внезапная коронарная смерть, подвела сердечно-сосудистая система.

В субботу 6 апреля у Кировской подстанции скорой помощи выли сирены. Десятки медицинских машин пронеслись по городу. Кто-то решил, что медики требуют повышения зарплат, но знающие с грустью заметили: «Прощаются с врачом».

- Самара лишилась лучшего врача-реаниматолога высшей категории! Так уходят врачи, всю свою жизнь посвятившие здоровью других, - с такими словами участники прощальной процессии выложили видео в социальные сети.

«Он был безотказным!»

Андрей Юрьевич Фролов работал на Кировский подстанции скорой помощи, что на улице Тополей, и жил неподалеку, на Солнечной. По словам коллег, он всего себя отдавал спасению людей.

- Я его знаю около 30 лет. Он всегда работал на «скорой», в реанимационной особенной бригаде. Здесь нужно знать все и все уметь, а главное, быстро принимать решения. Фролова все очень любили и уважали. Андрей помогал всем. У фельдшера, врача в процессе работы часто возникают вопросы, в том числе медицинские, так вот Андрей Юрьевич всегда всем подсказывал. К нему обращались днем и ночью. Он был человеком очень грамотным, эрудированным. Говорят, незаменимых нет, но я даже не представляю, кто сможет его заменить, - сдерживая эмоции, рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок.

Коллеги и родные до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Мое состояние сейчас - как будто упал с обрыва. Умер очень дорогой нам человек. Это большая потеря. Он ни разу ни на кого не повысил голос. Одинаково уважительно обращался ко всем больным, будь-то бродяга с улицы или человек с достатком. К каждому с пониманием и участием. Он всегда с нами, работал гораздо больше, чем можно себе позволить, - делится Александр Пастушок. - По сути, он погиб на работе. Брал на себя все, максимальную нагрузку, которая только возможна по закону. 1,8 ставки у него были точно, так любил и жалел людей. Был безотказным, безропотно ездил на самые сложные вызовы. Мы всегда знали, что бригада Фролова сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти человека.

«Я живу благодаря ему»

Смерть Андрея Фролова тяжело переживают и его пациенты.

- Плачу третий день. Я живу благодаря ему, - написала в редакцию «КП-Самара» Валентина Олейникова. - В 2013 году после очередного инфаркта я проходила реабилитацию в одном из санаториев Самары, и у меня снова случился инфаркт. На вызов приехала бригада Андрея Юрьевича Фролова. Они три часа боролись за мою жизнь. Он и две медсестры. Даже когда у меня остановилось сердце, они не сдались, не поставили на мне крест, а продолжали реанимировать. А потом отвезли в реанимацию кардиоцентра.

Женщина рассказала, что нашла врача уже позже, когда пришла в себя, и сердечно благодарила за свое спасение.

- В реанимации провела 14 дней. Пока я там лежала, Андрей Фролов меня навещал. Когда их бригада привозила очередного больного, он заходил и спрашивал «Где моя отдыхающая? Как вы?». Этот человек в моей памяти останется на всю жизнь. Соболезнования его родным.

За тридцать лет работы таких историй десятки, если не сотни. По словам коллег, Андрей Фролов спешил спасти всех. Но себя не уберег.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Юрьевича.

Светлая Память!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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