Клещи в Самарской области в 2019 году: опасные районы на карте

В Самарской области начался сезон клещей. Наш регион считается эндемичным: территория в природном очаге клещевых инфекций. В основном это энцефалит и боррелиоз. Специалисты рассказали «КП-Самара», где встречаются клещи в Самарской области в 2019 году, как от них защититься и что делать, если на вас все-таки напал клещ.

Где встречаются клещи?

– В 26 районах области ежегодно с наступлением тепла активизируются клещей. Они начинают просыпаться, как только текст снег. Это вся северо-восточная часть области, Самарская Лука, Жигулевский заповедник, лесопарки Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска, – рассказала Римма Галимова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Каждый год за медицинской помощью с укусами клещей обращается больше пяти тысяч человек. Каждый третий из них – ребенок. В основном клещи нападают на людей на дачах (30% пострадавших) и в лесу (17%). В городских парках и на кладбищах кровососы на людей почти не нападают: территории обрабатывают специальными препаратами.

Пик клещевого сезона – в конце мая июне. В июле клещей становится меньше, в августе наступает второй пик. Клещи засыпают только в октябре.

Как защититься от клещей?

- Клещи ползут снизу вверх, - рассказывает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова. – Пока он находит укромное место, проходит около 30 минут. Поэтому нужно осматривать друг другу каждые 15-20 минут. Нужно обратить внимание на подмышечные впадины, шеи и голову. Носите светлую одежду, чтобы быстрее заметить клеща. Дома осмотрите одежду и тело. Не забывайте использовать репелленты.

Так как клещи часто встречаются на дачах, можно заказать акарицидную обработку. Она обезопасит вас на месяц.

– Можно делать вакцинацию от клещей. Как правило, обязательную вакцинацию проходят люди из зоны риска: лесники, охотники, рыболовы, - уточнил консультант Управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава Артем Кравчук.

Куда сдать клеща на исследование в Самаре?

Если вас укусил клещ, постарайтесь сразу же обратиться к врачу – в травмпункт или к врачу по месту жительства. Если такой возможности нет, удалите клеща как можно скорее самостоятельно. Правда, специалисты против такого варианта.

- В коже могут остаться части клеща, тогда удалить его будет затруднительно, - объясняет Артем Кравчук. – Старайтесь не оторвать хоботок. И не нужно капать на клеща, думая, что он отпадет.

В больнице или травмпункте вам дадут направление на исследование клеща в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Так можно будет понять, опасен его укус или нет. Проверка по направлению бесплатная.

До лаборатории лучше довезти клеща живым. Поместите его во флакон с мокрой ватой или свежей травинкой. Довезите до лаборатории клеща как можно быстрее. Адреса:

- проезд Митерева, 1;

- Банковский переулок, 4;

- Московский проезд, 19 (Тольятти)