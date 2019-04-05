"Дети все равно гаджеты не бросят": лучшая воспитательница Самарской области снимает с ребятами "Ералаш" и интервью, не хуже чем у Дудя

"Воспитатель должен научить ребенка познавать мир"

Воспитательница из Тольятти стала победительницей конкурса "Воспитатель года - 2019" по Самарской области. Ирина Морозова работает в детсаду № 201 АНО ДО «Планета детства «Лада». Женщина признается: всегда мечтала работать с детьми, как мама.

- Мама у меня занималась музыкальным развитием детей. Я часто бывала у неё на работе и она казалась мне волшебницей: мама играла на фортепиано и аккордеоне, а дети, как мне казалось, пели самые чудесные песни и я видела, с какой любовью они относятся к своему педагогу, - говорит Ирина.

Сначала девушка пошла учиться в музыкалку, но не зацепило. Влекла психология, ее-то и выбрала будущая воспитательница своей стезей. Сразу после института пришла в детсад и осталась здесь надолго. Ирина говорит: самая главная задача воспитателя - помочь детям развить коммуникативные навыки, уверенность в себе. И для этого все средства хороши!

- Сейчас дети очень привязаны к гаджетам и девайсам. И получается парадокс: смартфоны, компьютеры призваны упрощать нам жизнь, но детям, погруженным в них, все сложнее общаться в реальности, высказывать свои мысли, они не умеют выражать свои чувства и эмоции, - делится своим пониманием проблемы Ирина Морозова.

"Ералаш" тольяттинского производства

Думая о том, как же воспитать в детях эти потерянные навыки, Ирина решила: если смартфон невозможно победить, его надо приручить. Но как использовать технологии с пользой для ребят? Как вытащить их из игрушек?

- Ответ нашёлся! В любом мобильном есть фото-, видеокамера. И мы с детьми стали снимать небольшие репортажи. Сначала это были итоги недели и небольшие юмористические зарисовки. Затем родилась идея создать телестудию! - делится своими идеями Ирина.

Заморачиваться с оборудованием, отдельным помещением не стали - задача была в другом, показать, как обычные доступные технологии могут помочь сотворить чудо. Ирина с ребятами начала снимать социальную рекламу, интервью не хуже, чем у Дудя. А сниматься в видеожурнале "Ералаш" тольяттинского производства хотят все!

- И самое главное: я вижу результаты : дети стали раскрепощёнными, активными, уверенными в себе, любознательными, инициативными! Выпускники моих групп занимаются в театральных студиях города и имеют уже определенные успехи! - рассказывает Ирина Морозова.

Тольяттинская воспитательница говорит, что среди ее выпускников - сплошь гуманитарии.

- Надеюсь, поколение, которое я воспитываю сегодня, будут сплошь известные и талантливые артисты, режиссёры, операторы, журналисты... - скромно отмечает она.

Теперь Ирине Морозовой предстоит отправиться на окружной этап конкурса и уже там постараться удивить жюри своей жизненной позицией, которую сформулировал еще Сергей Есенин:

"При тяжелых утратах

И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым —

Самое высшее в мире искусство".