Женщины начинают и побеждают: в Самаре наградили лучших красавиц в погонах

Эти очаровательные дамы не только коня на скаку остановят. В своих ведомствах они служат наравне с мужчинами, ежедневно выполняя важные задачи. Сотрудница конной полиции, женщины из спецподразделений Росгвардии, следователи, судебные приставы, служащие УФСИН - участницами конкурса "Красавица в погонах" КП-Самара стали 55 женщин из Самарской области. Каждая из них - настоящий профессионал своего дела, человек, которым гордятся коллеги и сослуживцы. Эти красавицы успешно справляются со всеми своими ролями: они и внимательные жены, и любящие мамы, и увлеченные своим хобби танцовщицы, кулинары, рукодельницы.

- Мы очень рады, что вы стали участницами нашего конкурса "Красавица в погонах". Приятно видеть, как много представительниц прекрасного пола в наших ведомствах, интересно было почитать ваши рассказы о себе, о том, как вы пришли в профессию. Вы все - интересные, многогранные личности, со своими увлечениями, сильные и волевые. Мы надеемся, что этот конкурс станет традиционным и каждый год мы будем отдавать должное новым красавицам и умницам в погонах, - отметила, обращаясь к победительницам, редактор "КП-Самара" Айна Утибаева.

Татьяна Васильева стала победительницей конкурса "Красавица в погонах"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Среди 11 победительниц конкурса оказались сотрудницы практически всех ведомств. Трех финалисток выбрали своими голосами посетители сайта kp.ru. Первое место заняла Татьяна Васильева. Она проходит службу в юридическом отделе ГУФСИН. А еще девушка увлечена туризмом, фитнесом, рукоделием - вышивкой крестиком, а также алмазной вышивкой.

- А еще я изучаю историю управления исполнения наказаний и, конечно же, мечтаю сделать карьеру в системе. Руководство, сослуживцы и все общество очень положительно воспринимает женщин в погонах. И я надеюсь, что этот конкурс в следующем году станет еще более обширным, - сказала Татьяна, получая подарок. Ей досталась кожаная сумка от мехового салона Paradea - пригодится и для походов на работу, и для выходов в свет.

Алена Даниленкова - прапорщик полицииФото: Альберт ДЗЕНЬ

С небольшим отрывом по количеству голосов второе место заняла Алена Даниленкова. Она является сотрудником одного из специальных подрезделений Управления Росгвардии. Миниатюрная блондинка отлично стреляет, увлекается спортом - плаванием, лыжами, конькобежным спортом. А коллеги уважают ее за твердость характера и серьезный подход в работе.

Наталья Карпова в конкурсе представляла Центральный военный округФото: Альберт ДЗЕНЬ

Третье место досталось Наталье Карповой. Она служит в должности командира взвода связи в бригаде управления 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в Самаре.

- Женское ли это дело? Современная российская армия насчитывает около 45 тысяч военнослужащих-женщин, которые наравне с сильным полом исполняют свой воинский долг, а общее же число девушек, так или иначе относящихся к армии, сейчас более 300 тысяч. Не обязательно уметь управлять танком, чтобы служить и приносить пользу своему Отечеству, - считает девушка.

Наталья Билева служит в "Росгвардии"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Красавица Наталья Билева очаровала всю мужскую половину нашей редакции. Девушка служит в Росгвардии и всерьез увлечена наукой - прямо сейчас она изучает смертельно опасные штаммы герпеса и их влияние на иммунную систему человека.

- Я уверена, что сегодня женщины по праву наравне с мужчинами проходят службу в различных ведомствах. И мы видим, что к женщинам отличное отношение среди сослуживцев, коллег, что дам в погонах отлично воспринимают в Самаре и во всей стране. У нас есть все возможности для развития, и я хочу сказать спасибо за такие конкурсы, как этот, ведь для нас это возможность рассказать о себе и своих увлечениях всему обществу, - поделилась девушка своим мнением.

Анастасия Феклистова служит в конной полицииФото: Альберт ДЗЕНЬ

Анастасия Феклистова служит в конной полиции. Девушка рассказывает, что сначала закончила институт по специальности "Метрология". Но потом решила посвятить себя любимому делу и исполнить мечту детства. Так Анастасия оказалась в полиции и не жалеет.

- Я добрая, отзывчивая девушка, которая окажет помощь любому гражданину, потому что настоящий работник полиции должен обладать рядом положительных личных качеств. Мечтаю стать офицером и знаю, что моя мечта сбудется! - говорит Анастасия Феклистова.

Анастасия Калинчева работает в СледственномФото: Альберт ДЗЕНЬ

Анастасия Калинчева даже сочинила стихотворение.

- В кителе и при погонах, Взгляд серьёзный, чуть уставший, Я на службе у народа, 10 лет служу отважно. Дома мама дочери, В общем, жизнь обычная, Как у каждой женщины, Куча дел привычная, - написала она. И призналась, что любит гулять с дочкой в лесу, много читать. И, конечно же, старается служить по совести. В нашем конкурсе она получила подарок от партнера - сети салонов традиционного тайского спа «ТВОЙТАЙ».

Елена Петрова стала "Мисс обаяние"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Елена Петрова тоже служит в УФСИН - она занимается социальной защитой и учетом трудового стажа заключенных. Девушка любит путешествовать, занимается общественной работой.

Бернадетта Коматовская: "Я - солдат своей бухгалтерии"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Бернадетта Коматовская служит в УФСИН. Она говорит, что о погонах мечтала с самого детства.

- Считаю, что мне повезло придти на должность в период ежегодного Фестиваля сотрудников УИС. Команда за три дня стала частью жизни на долгое время. Во время первоначального обучения неожиданно проявились способности на огневом рубеже. Большое везение или хорошие гены – я не знаю, но мне определенно по душе служба в УИС! - признается красавица.

Наталья Хрусталева работает в службе приставовФото: Альберт ДЗЕНЬ

Наталья Хрусталева - представительница Федеральной службы судебных приставов. Девушка работает в Тольятти. А в 2014 году была наблюдателем на выборах губернатора Самарской области.

Пресс-службы ведомств получили благодарственные письма от КП-САмараФото: Альберт ДЗЕНЬ

Минувшая пятница стала в "КП-Самара" настоящим днем красоты. И, конечно же, мы постараемся сделать этот конкурс традиционным. А сотрудников пресс-служб ведомств приглашаем активнее рассказывать о своих очаровательных сотрудницах. Ведь такое общение и такие встречи позволяют налаживать межведомственное взаимодействие, делиться опытом. И, в конце концов, только лучше выполнять свою работу.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Самарской области, капитан внутренней службы Алексей Халитов. Благодаря его работе сотрудницы ГУФСИН оказались самыми активными участницами конкурсаФото: Альберт ДЗЕНЬ