Манчестер Юнайтед – Барселона 10 апреля 2019: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» - 0:2 (результативная победа гостей).

На этой неделе в Лиге чемпионов начинается пора четвертьфинальных игр. В среду, 10 апреля, «Олд Траффорд» примет матч с приставкой «супер». «Манчестер Юнайтед» - «Барселона». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

На счет того, что «Барселона» попадет в 1/4 финала, ни у кого сомнений не было, а вот «Манчестер Юнайтед» для многих стал сюрпризом. Так далеко «красные дьяволы» прошли благодаря смене тренера. На замену Жозе Моуринью пришел Уле Гуннар Сульшер.

Норвежец реанимировал «МЮ» и вернул «дьяволов» сначала в гонку за медали в Английской премьер-лиге, а потом и за трофей на европейской арене. Сейчас «Юнайтед» немного сдал, но сохраняет шансы зацепиться на 3-е место в АПЛ. В Лиге чемпионов Сульшер и его «МЮ» совершили настоящий камбэк. После домашнего поражения 0:2 от «ПСЖ» в 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» смог забить в Париже Буффону три гола и выгрыз себе место в четвертьфинале.

Для «Барселоны» пока Лига чемпионов была похожа на легкую прогулку – первое место в группе с «Тоттенхэмом» и «Интером» и 5:1 по итогам двух матчей в противостоянии в 1/8 с «Лионом». Месси и компания прямым курсом идут к своему очередному трофею. Тем более, в Ла Лиге интрига умерла после того, как «Барса» расправилась с «Атлетико». Вряд ли у кого-то хватит сил и наглости отыграть у сине-гранатовых пять очков отрыва от второго места.

Скорее всего, «Барселона» так же жестоко, как с соперниками по чемпионату Испании, обойдется и с «МЮ». В слишком хорошей форме сейчас находятся каталонцы. Даже если манкунианцы покажут свою лучшую игру, лигочемпионская сказка Сульшера, вероятнее всего, закончится.