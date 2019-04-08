АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 08.05.2019 с 10.00 (мск) на 11.04.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот №2:

Лот №2:

Объект 1: ГАРАЖ (ЗДАНИЕ), площадь: 23,40 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Советская, кадастровый номер 63:31:0000000:1782;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, назначение: земли поселений, площадь: 40,50 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Советская, кадастровый номер 63:31:0702032:0106

Начальная цена Лота №2 – 54 814 руб., с учетом НДС2 0%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 48 814 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 6 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 36 543 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 32 543 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 4 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 3 654 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 827 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 3 654 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 22 апреля 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 18 апреля 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18 апреля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 19 апреля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 22 апреля 2019 г. с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 22 апреля 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.