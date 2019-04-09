Франшиза как способ заработать: Торговая марка «Котофей» ищет партнеров в Самаре

Почему франшиза?

Подумывать о собственном бизнесе и начать его – разные вещи. Планировать можно всю жизнь, а вот решиться, реально просчитать свои возможности, правильно выбрать точку приложения сил и средств… Сегодня необязательно организовывать свое дело «в чистом поле» - без опыта и поддержки профессионалов. Например, франчайзинг дает возможность использовать уже раскрученный бренд - то есть, не тратиться на рекламу и привлечение клиентов. Выгода обоюдная: франчайзи приобретает успешную модель бизнеса узнаваемого бренда с хорошей репутацией, предпринимательский опыт, поддержку и прибыль, а франчайзер получает расширение фирменной розничной сети и долгосрочного партнера. Начинающий предприниматель, не имея опыта ведения бизнеса, зачастую сталкивается с трудностями открытия и дальнейшего его ведения. Приобретение франшизы помогает с решением многих вопросов, начиная от анализа рынка до правильного подбора помещения и персонала.

Обувь "Котофей" с удовольствием носят дети по всей России.

Почему «Котофей»?

Любой родитель наслышан о торговой марке «Котофей» - сети обувных магазинов для подростков и детей. Не секрет, что мамы и папы пребывают в практически постоянном поиске детской обуви. Не успеваешь оглянуться, как из «вчера» купленных сандалий свисает пятка, а сапожки, приобретенные с расчетом на весну и осень, уже в сентябре жмут. Ничего не поделаешь – дети быстро растут, и ножки вместе с ними. Хочется, чтобы ребенок носил красивую, стильную, качественную обувь и вместе с тем – чтобы приобретение не било по карману. Всем этим запросам отвечает продукция торговой марки «Котофей», предлагающей огромный ассортимент обуви из разных материалов от кожи до войлока, на все сезоны, на любой размер, на любую погоду – от сандалий до валенок. Торговая марка «Котофей» производит обувь более 80 лет, при этом строго соблюдая стандарты - вся выпускаемая продукция соответствует Техническому регламенту Таможенного союза. Многолетний опыт плюс новейшие мировые разработки, модные тенденции, доступная цена и регулярное обновление коллекций – все это делает обувь «Котофей» конкурентоспособной, а бизнес по ее реализации – прибыльным.

Торговая марка «Котофей» заслуженно пользуется большой популярностью у покупателей по всей стране и за ее пределами. Однако, найти фирменный магазин в Самаре невозможно, и это не только досада для покупателей, но и находка для тех, кто задумывается об открытии собственного бизнеса. Тем более что за эту франшизу не придется платить паушальный взнос и роялти. Все вложения идут на открытие вашего магазина, включая ремонт и аренду помещения, закупку оборудования и товарного наполнения.

Франшиза дает возможность чувствовать надежное плечо старшего партнера.

Торговая марка бесплатно предоставляет предпринимателю программное обеспечение, круглосуточную техподдержку магазина, помощь в размещении оборудования и Стандарт оформления. Однако предъявит и требования. Нацеленность на долгосрочные, надежные партнерские отношения на взаимовыгодных условиях и соблюдение стандартов фирменной торговли, корпоративной политики компании и поддержание имиджа торговой марки – важные требования к будущему партнеру. Арендовать помещение в подвале не получится – франчайзер бдительно следит за удобным расположением магазинов своей розничной сети. На полках будет представлена исключительно продукция ТМ «Котофей». Получить франшизу «Котофей» не так-то просто – заявку будут рассматривать на протяжении определенного времени. Но это тоже плюс. Взвешенное решение по открытию фирменного магазина «Котофей» убережет вас от провала в будущем.

Откройте фирменный магазин "Котофей". Сделайте шаг к стабильному будущему!

Телефон 8-800-333-08-45 (добавочный 8), электронная почта fm@kotofey.ru

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