Манчестер Юнайтед – Барселона 10 апреля 2019: прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу

Лига чемпионов вернулась. Первые два матча четвертьфинала сыграли во вторник. Настало время супер-противостояния «Манчестер Юнайтед» - «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Совсем недавно такая вывеска была достойна финала Лиги чемпионов, однако после ухода сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» пребывают в некой апатии. Из кризиса «Манчестер Юнайтед» пытается вывести Уле Гуннар Сульшер. Пока у него неплохо получается – команда включилась в борьбу за медали в АПЛ и прошла «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Ну а «Барселона» есть «Барселона». Недавно каталонцы обыграли в Ла Лиге «Атлетико». Так «Барса» сказала всему миру – чемпион Испании снова будет в сине-гранатовых футболках. На европейской арене у подопечных Эрнесто Вальверде пока тоже все гладко – первое место в группе и уверенная победа в 1/8 над «Лионом».

В последние два раза Лига чемпионов сводила «МЮ» и «Барселону» как раз в финале – в 2011 на «Уэмбли» в Лондоне и в 2009 на Олимпийском стадионе в Риме. Оба раза побеждала «Барса» - 3:1 и 2:0. Кстати, в обоих матчах в ворота «МЮ» забивал Месси. Выйдет Лео на поле и в очередной дуэли этих команд.

Букмекеры, кстати, склоняются к тому, что победа снова достанется «Барселоне».