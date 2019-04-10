2019-04-09T13:56:21+03:00
Спорт

Манчестер Юнайтед – Барселона 10 апреля 2019: прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу

Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
До этого команды встречались в двух финалах ЛЧ - в обоих забивал Месси. Фото: twitter.com/fcbarcelona_catДо этого команды встречались в двух финалах ЛЧ - в обоих забивал Месси. Фото: twitter.com/fcbarcelona_cat
Изменить размер текста:

Лига чемпионов вернулась. Первые два матча четвертьфинала сыграли во вторник. Настало время супер-противостояния «Манчестер Юнайтед» - «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Совсем недавно такая вывеска была достойна финала Лиги чемпионов, однако после ухода сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» пребывают в некой апатии. Из кризиса «Манчестер Юнайтед» пытается вывести Уле Гуннар Сульшер. Пока у него неплохо получается – команда включилась в борьбу за медали в АПЛ и прошла «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Ну а «Барселона» есть «Барселона». Недавно каталонцы обыграли в Ла Лиге «Атлетико». Так «Барса» сказала всему миру – чемпион Испании снова будет в сине-гранатовых футболках. На европейской арене у подопечных Эрнесто Вальверде пока тоже все гладко – первое место в группе и уверенная победа в 1/8 над «Лионом».

В последние два раза Лига чемпионов сводила «МЮ» и «Барселону» как раз в финале – в 2011 на «Уэмбли» в Лондоне и в 2009 на Олимпийском стадионе в Риме. Оба раза побеждала «Барса» - 3:1 и 2:0. Кстати, в обоих матчах в ворота «МЮ» забивал Месси. Выйдет Лео на поле и в очередной дуэли этих команд.

Букмекеры, кстати, склоняются к тому, что победа снова достанется «Барселоне».

Манчестер Юнайтед - Барселона 10 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре на Новомайской легковушка провалилась колесом в колодец в луже
В Самаре на Красноглинском шоссе "газель" перевернулась от столкновения с иномаркой
В Самаре будут судить следователя, который за взятку в 60 тыс. рублей согласился забыть о долгах женщины
Около Шоколадной фабрики в Самаре водитель сбил пожилую женщину и сбежал
Больницу имени Середавина временно возглавил Армен Бенян
В Тольятти юные хоккеисты сразятся за Кубок Владислава Третьяка
Даже потолок почистят! В Самаре после весенней распутицы отмывают трамваи и троллейбусы
Бесплатные парковки в центре Самары предложили сделать только возле школ и детсадов
В Самаре на дублере возле ТЦ «Московский» образовался провал
Совместные усилия помогут снизить цены на топливо: СамГУПС и Российское газовое общество договорились о сотрудничестве
Жители Самарской области сообщают о массовой гибели рыб и раков в водоемах
Готовятся удивить горожан: в Самаре прошла вторая репетиция Парада Победы 2019
Похитительница 5-летнего мальчика из Кинеля пожаловалась на недосып в СИЗО
В Отрадном у мужчины за миллионный долг по налогам арестовали Skoda
В Самаре похитили деньги при проведении капитального ремонта дома на Ташкентской
Владимир Кошелев: «От 30 до 50% застройщиков могут оказаться в «серой зоне»
На футбол - в автобусах: "поплывшие" трамвайные пути у "Самара Арены" укрепят винтовыми сваями
В Самаре на Ново-Садовой провалилась в яму грузовая «Газель»
Жителям Самары запретили плавать в огромной луже на улице Победы
В Самарской области предложили запретить снижение величины прожиточного минимума
Горожане шокированы «новым озером»: в Самаре на улице Молодежной появилась огромная лужа
Жители Самары смогут стать волонтерами на параде Победы 2019
В Тольятти поймали «продавца медицинских аппаратов», который похитил деньги у пенсионера
В Тольятти пенсионерка угодила под колеса «двенадцатой»
Голубой минимализм: Октябрьскому району Самары выбрали новую эмблему