2019-04-10T12:45:35+03:00
Спорт

Фигурное катание. Командный чемпионат мира в Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция 11 апреля 2019 года

Прямую онлайн-трансляцию короткой программы среди мужчин на командном чемпионате мира по фигурному катанию – 2019 смотрите на сайте kp.ru
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Самарин представит сборную России в соревновании мужчинАлександр Самарин представит сборную России в соревновании мужчинФото: REUTERS
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В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Участие в нем примут сильнейшие сборные планеты – команды России, Японии, США, Франции и Италии.

В первый день зрителей ждут ритм-танец от пар и короткие программы женщин и мужчин. Соревнования среди мужчин начнутся в 12:40 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию короткой программы среди мужчин на командном чемпионате мира по фигурному катанию – 2019.

Россию у мужчин на командном чемпионате мира будут представлять Александр Самарин и Андрей Лазукин.

Изначально на турнир в Фукуоку должен был ехать Михаил Коляда, однако 9 дней назад стало известно, что у него произошел рецидив гайморита. Коляду сменил Андрей Лазукин, который на прошедшем чемпионате мира в Сайтаме занял 10 место.

Выступления мужчин давно не радуют российских болельщиков. Вряд ли Лазукин и Самарин и в этот раз смогут побороться за победу. Фаворитами же эксперты считают американцев Винсента Чжоу и Нэтана Чена и японца Сёма Уно.

В каждом виде программы за победу присуждают 12 очков, за второе место – 11 очков, за третьей – 10 и т.д. Победит на чемпионате мира сборная, которая наберет больше всего очков.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира в Японии. Мужчины. Короткая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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