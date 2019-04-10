2019-04-11T00:15:58+03:00
Спорт

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Представляем вашему внимаю обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Барселона 11 апреля 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Месси и компания добились победы в Манчестере.Месси и компания добились победы в Манчестере.Фото: REUTERS
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«Барселона» уверенно обыграла «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч 9 апреля 2019 года на «Олд Траффорд» в Манчестере закончился со счетом 1:0 в пользу каталонцев. Вполне комфортный результат для «Барсы» перед ответной игрой на «Камп Ноу». Представляем вашему вниманию обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Барселона 11 апреля 2019.

Первый тайм встречи можно описать одним предложением – «Барселона» быстро забила и успокоилась. Действительно, первые 12 минут каталонцы были активными, деятельными, организовывали быстрые атаки. Одна из них привела к автоголоу Люка Шоу.

Вообще, забитый мяч получился очень сочным, в стиле «Барсы». Каталонцы организовали долгую позиционную атаку, сплели паутину передач и резко разжали пружину длинным пасом на Месси. Капитан «Барселоны» успел увидеть (или почувствовать?) Суареса и, как рукой, закинул мяч прямо на голову уругвайцу. Суарес не промахнулся – попал прямо в плечо Шоу, после чего мяч залетел в ворота Де Хеа. Хотя роль Шоу в этом голе «Барселоны» весьма сомнительная – думается, и без него мяч все равно бы оказался в воротах. Ну а так записали автогол. Не самое приятное начало матча ни для Шоу, ни для «МЮ».

На «Барсу» быстрый гол повлиял усыпляюще. Каталонцы – как ленивый кот – принялись играться с «МЮ». Они давали «Манчестеру» атаковать, подолгу держали мяч и ждали, когда соперник раскроется, чтобы провернуть опасную контратаку. И такие были, иначе «Барселона» была бы не «Барселона». Суарес и Коутиньо пару раз могли удвоить преимущество своей команды, но, видимо, «Барсе» это было не очень нужно.

Зато было очень нужно сравнять «Манчестеру». Манкунианцы поняли, что терять нечего и перестали опасаться «Барселону». Особенно активничал Рашфорд. Он пару раз удачно убегал от защитников и пару раз успешно подавал на партнеров. Но отличиться «МЮ» все время что-то мешало – тер Стеген, фортуна, не самые точные удары. При этом «Манчестер» атаковал чуть ли не всю вторую половину первого тайма, но вот на гол так и не наиграл.

Суарес забил, но гол записали на Люка Шоу. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Суарес забил, но гол записали на Люка Шоу. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Если кто-то решил, что «Барса» во втором тайме вспомнит, как она обычно играет, то зря. «МЮ» продолжил идти вперед, каталонцы продолжили вальяжно наблюдать, как безуспешно манкунианцы пытаются им забить. Ну и иногда атаковали. Так, для приличия.

Не поймите неправильно, «Барселона» играла быстро, комбинировала, но было в ее игре что-то непривычное – какая-то лень.

После подопечные Эрнесто Вальверде и вовсе перестроились на схему 4-4-2, когда Видаль вышел вместо Коутиньо. Атакующим действиям это не поспособствовало, напротив, Видаль пару раз дал игрокам «МЮ» по ногам и заработал опасный штрафной у своих ворот, а после и желтую карточку.

«Манчестер» же суетился и пытался прорваться на оперативный простор, пробить и наконец забить… Не получалось. В защите у каталонцев было все хорошо. В такие минуты «Манчестер» был похож на мальчишку, который пытается боксировать со старшим братом – он и дерзкий, и быстрый, но брат все равно смотрит надменно и лениво отмахивается. Манкунианцы ни разу не попали в створ ворот тер Стегена.

Хоть как-то освежить игру наставник «МЮ» Сульшер пытался заменами – вышел Марсьяль, вышел Лингард. Не то чтобы это не помогло: изменения оказались совсем уж незначительными. Пожалуй, самый опасный момент у «Манчестера» был на 84 минуте. Марсьяль мог соорудить что-то серьезное, но слишком далеко отпустил мяч. Пике такое не прощает – опытный защитник тут же настиг футбольный снаряд и вынес его подальше.

Ответный матч пройдет 16 апреля в Барселоне. Фото: twitter.com/fcbarcelona

Ответный матч пройдет 16 апреля в Барселоне. Фото: twitter.com/fcbarcelona

Сложилось впечатление, что команды во время матча негласно согласились на 1:0. Финальный свисток такой результат и зафиксировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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