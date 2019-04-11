Долгая свежесть: как продлить срок хранения продуктов?

Сегодня можно сохранить свежесть скоропортящихся продуктов намного дольше. Мы привыкли считать, что их сроки годности увеличиваются за счет различной химии и консервантов, которые производители добавляют в продукт. Однако использовать химию можно во благо для потребителей.

Эту возможность дает барьерная пленка, которая позволяет обеспечить колбасам, сырам, кондитерским изделиям и другим продуктам длительное хранение без использования различных добавок. Барьерные пленки изготавливаются, например, из такого полимера как полиамид (нейлон, капрон).

Какие же свойства полиамидных материалов помогают продлить пищевые свойства и вкусовые качества продуктов?

- Непроницаемость для газов. Полимерная барьерная пленка не пропускает воздух. Это увеличивает срок хранения продуктов, препятствует размножению бактерий и позволяет снизить концентрацию консервантов. Непроницаемость работает в обе стороны. Упаковка не только не пропустит воздух к продукту, но и не выпустит его. Стало быть, в холодильнике не будет запахов.

- Защита влаги и света. Упаковка из полиамида защитит еду от влаги. Это особенно важно для таких продуктов, как конфеты, кофе, хлебобулочные изделия, различные крупы, лекарства а также непищевых товаров, например, косметики. Для защиты от проникновения света используют дополнительный металлизированный слой пленки, который усиливает барьерные свойства и более устойчив к влиянию кислорода.

- Особая атмосфера внутри упаковки. Непроницаемость пленки позволяет наполнять упаковку в зависимости от продукта различными газами: кислородом, азотом, углекислым газом, парами воды и другими составляющими. Это не только продлевает срок хранения продукта, но защищает от потери внешнего товарного вида.

- Высокие показатели прочности. Полиамидные барьерные пленки отличаются высокой стойкостью к проколам и ударам. При незначительном соприкосновении с неровной поверхностью, целостности упаковки не будет нарушена, а значит продукт не испортится. - Безопасность для человека. Полиамид устойчив к воздействию на него различных внешних факторов: ультрафиолета, эфирных масел. Он не размягчается, отличается пластичностью и плотностью. Именно поэтому его используют не только в производстве тканей для одежды и современных хирургических нитей, но и для пищевой и фармацевтической промышленности. Например, блистеры для таблеток изготавливают с применением того же полиамида, который, кстати, производит наше тольяттинское предприятие – КуйбышевАзот. Завод является единственным производителем пленочного полиамида в Российской Федерации. Раньше производителям приходилось импортировать полиамид в Россию, что делало конечный продукт дороже. КуйбышевАзот запустил производство полиамида в Тольятти и это позволило предпринимателям сократить затраты на его покупку за рубежом, а соответственно продавать товары по более приемлемым ценам.

Для справки: В зависимости от целей пленка может быть низкобарьерной, среднебарьерной и высокобарьерной. Последняя содержит в своем составе до семи слоев полимеров, что позволяет увеличить сроки хранения продуктов, а консерванты практически исключить.