«У нас все летало без святой воды»: самарские ракетостроители – о прошлом и будущем космической отрасли

В Самаре 12 апреля тысячи людей и несколько поколений отмечают как профессиональный праздник. В нашем городе собирают ракеты и делают двигатели для покорения космоса, обучают будущих инженеров космической отрасли в профильном университете. Торжественные мероприятия в честь дня Космонавтики пройдут на крупнейших предприятиях, в музеях. В честь великого конструктора Николая Кузнецова и его изобретений, сыгравших большую роль в отечественном ракетостроении в поселке Управленческий открыли памятник двигателю НК 33.

На заводе «Прогресс», где поныне собирают ракеты, накануне прошел торжественный митинг. Ветераны предприятия рассказали, что для них День Космонавтики и участниками каких исторических событий они стали.

Михаил Шум, экс-заместитель главного конструктора, вспоминает, что строители ракет обязательно общались с космонавтами.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

«Нужен прорыв, чтобы снова заговорили про космос»

Михаил Шум, экс-заместитель главного конструктора, 83 года:

— На завод «Прогресс» я пришел молодым специалистом. Начал с инженера, а потом дополз до заместителя главного конструктора. Первое самое яркое воспоминание – когда сделанная нашими руками ракета улетели туда, куда нужно. Тогда стреляли по Камчатке. Наша ракета взлетела и показала: мы умеем делать качественно. Потом были запуски на Луну, на Венеру, на Марс, запуск первых космонавтов. Они летали на наших ракетах. С космонавтами обязательно общались. Гагарина первый раз увидел уже когда слетал Титов. Они вдвоем с Титовым пришли в цех главной сборки, залезли на стремянки и сказали всем: «Мы летаем на ракетах, которые вы делаете». А потом мы командовали запускали космонавтов. Гагарин был дублером Комарова. Как раз в тот полет Комаров погиб. С Гагариным перед полетом много общались. Да и с другими космонавтами тоже — и в рабочей обстановке, и в домашней. Много времени вместе проводили.

Про космическую отрасль сегодня… В любом деле есть романтический период, когда все новое и все хотят что-то узнать. А потом привыкаешь, наступают будни, обыденность. Вот летает сейчас станция. О ней все забыли. Кто там летает, кто командир? Не каждый скажет. Раньше даже дети знали космонавтов, а сейчас их много. Всех и не упомнишь. Нужен какой-то прорыв, чтобы опять все заговорили о космосе. Сейчас на повестке – освоение луны. Это, наверное, снова заставит всех заговорить о космосе. Пусть молодежь работает, им карты в руки. Они смелые, знающие, подающие надежды.

Вадим Калакутский, экс-заместитель директора завода по производству, считает, что самым ярким впечатлением был полет ракеты "Энергия" - "Буран"Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

«Когда приземлился «Буран», я забыл про все трудности»

Вадим Калакутский, экс-заместитель директора завода по производству:

- Работа здесь такая, что соскучиться было невозможно. Все новинки техники, науки воплощали именно здесь. Не было мысли о том, чтобы уйти в другое место и найти более интересную работу. Да, воспоминания всегда кажутся приятнее, чем реальная жизнь, но я все равно до сих пор уверен: я сделал правильный выбор. Космическая тематика притягивает, втягивает. Оторваться, если ты начал заниматься этим делом, невозможно. Самое большое впечатление - запуск «Энергии»-«Буран». Это невероятно трудно исполняемый проект. Очень тяжело было его делать. И вот там хотелось плюнуть на все и уйти из проекта,… Когда полетела одна «Энергия», когда «Буран» приземлился, все нервы, трудности забыл.

Это была единственная ракета, в изготовлении которой я участвовал от начала до конца. Ты просто работаешь. Делаешь, забываешь об ответственности, выполняет план. Все превращается в обыденность. Сомнений в том, что что-то может пойти не так, не было. Когда с 72-го года стали делать спутники, все переживали за спутник. А в ракете никто не сомневался. Мы так в нее верили, что получалось гладко. А сейчас перед запуском ракеты святой водой поливают… Не знаю. У нас и без этого летали хорошо.

Валерия Капитонова, начальника отделения ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс», позвал на завод сам Дмитрий Козлов. Фото: Юлия РУБЦОВА

«Ракету чувствовать надо»

Валерий Капитонов, начальник отделения ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс»:

- Я начинал работу на предприятии, родственном ЦСКБ - Поволжском филиале КБ энергетического машиностроения. Анализировал результаты испытаний. Часто ездил в командировки. В одной из них познакомился с Дмитрием Ильичем Козловым. Мы разбирали сложный отказ на старте. Я совсем молодой был, но отстаивал свою точку зрения произошедшего. Возможно, Козлову это тогда не понравилось, но я всё-таки оказался прав. Скоро он позвал меня на работу к себе в ЦСКБ. Одно из самых ярких воспоминаний — когда я впервые приехал на Байконур. Масштабы поразили. А ещё было очень холодно, -40 по Цельсию. Зайцы с антилопами прямо на стартовой площадке бегали. А ещё я как-то чуть не погиб. Мы испытывали новую систему управления. Не сработал сигнализатор, двигатели аварийно выключились. Мы пошли наверх проверить, а оттуда что-то бабахнуло. Я слетел в какую-то траншею. Чудом не повредился. Молодым ракетостроителям важно помнить: ракету чувствовать надо. Хоть все учебники изучи, не поймёшь ты машину, если не чувствуешь ее.