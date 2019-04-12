"С Дмитрием Козловым мы летали в Москву": кто и как живет в самом «космическом» доме Самары

В Самаре немало зданий, история которых тесно связана с развитием космической отрасли. Пожалуй, самый знаменитый - комбинат конструкторского бюро Дмитрия Козлова, в народе его называют проще »Козловский дом». Строительство жилого комплекса на проспекте Ленина, 1 начали по приказу главного конструктора завода ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Козлова, который в дальнейшем сам вошел в число жильцов. Здесь же жили сотрудники ЦСКБ, а также соратники и помощники легендарного конструктора. А помнят ли знаменитых соседей современные жильцы?

“Кто-то из них здесь жил”

В свое время дом считался элитным. Здесь были электроплиты, паркетные полы, а потолки выше привычных стандартов, хотя сами квартиры, по современным меркам, весьма компактные. О прошлом этого грандиозного строения напоминают информационные плакаты, украшающие каждый подъезд. Изучив их можно понять, что за люди здесь жили и живут до сих пор.

- Здесь у меня живет бабушка. Она получила квартиру в те времена, когда их бесплатно раздавали. Думаю, моя бабушка никак не связана с ракетостроением, хотя она, кажется, работала на каком-то заводе, - школьница Анастасия очень удивилась, узнав, что дом на проспекте Ленина, между улицами Первомайская и Осипенко, какой-то особенный. - Плакаты эти повесили, потому что кто-то из них, изображенных на плакатах, здесь жил и двор этот из-за этого тоже называют “Козловский”.

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“Приходится изучать историю ракетостроения”

Длина «Козловского дома» 700 метров, его уютные дворики и сейчас привлекают много молодежи. Здесь предусмотрено все для комфортной жизни. В шаговой доступности детский сад, общеобразовательная и музыкальная школа, сквер.

- Мой дедушка работал заведующим кафедрой физики в Авиационном институте. У них были совместные проекты с ЦСКБ «Прогресс». Как дедушка получил квартиру, я не знаю, но это было во времена расцвета ракетостроения, - рассказал Антон. Он как раз собрался на прогулку по скверу с женой и двумя детьми.

Мужчина родился и вырос в этом доме, здесь же растут его дети.

- Соседи у нас хорошие, есть и молодежь и пенсионеры. Рады, что наши подъезды украшают информационные стенды. Дочка часто спрашивает, кто эти люди, почему их фотографии здесь. Приходится читать статьи по истории ракетостроения и пересказывать детям, - добавляет супруга Антона Ольга.

Дом на проспекте Ленина,1, в Самаре стали называть "домом Козлова", потому что знаменитый директор завода "Прогресс" добился, что его построили для заводчан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Весь экипаж был рядом»

В «Козловском» доме до сих пор можно встретить на лавочке у подъезда тех, кто лично знал великого конструктора.

- Дмитрий Козлов был прекрасным человеком. Требовательный, но справедливый. Добрый, внимательный. Он для меня очень многое сделал, я ему благодарен. Мы с ним 13 лет летали в командировки в Москву, я - пилот. И квартиру в этом доме дал мне он. За все время работы я ни разу не попадал под его «винты». Он всегда был мной доволен, - вспоминает 86-летний Виктор Платонович Чекин.

Бывший пилот рассказал, как работал в аэропорту Курумоч, а потом друг переманил на авиационный завод.

- Я летал на Ан-12 и Ан-10, а друг работал командиром летного отряда на авиационном заводе No18. Как-то встретились, разговорились, и он пригласил меня к себе, летать на Ли-2, а я так привык к своим Ан-12 и Ан-10. На них весь север облетел, развозил фрукты из Кишинева по всему Союзу. Так что меня пришлось еще и уговаривать, но на следующее утро я уже был на заводе.

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Директором завода тогда был Виктор Петрович Земец, а на работу Виктора Чекина принимал его зам - Павел Васильевич Ковалев.

- Друг мой дал мне очень хорошую характеристику, а в конце добавил: «Есть проблема, живет Виктор в Курумоче». «В течение шести месяцев мы это решим»,- ответил Павел Васильевич и принял меня на завод.

Через некоторое время Виктору Чекину пришлось переучиться и сесть за штурвал Ан-24.

- Я сначала ненавидел этот самолет. Он такой маленький и шумный, а потом привык, понравилось. Через полгода мне дали квартиру на Металлурге. А тут пилота Дмитрия Козлова списали и назначили на эту должность меня. Летим мы с ним как-то в очередную командировку, а Дмитрий Ильич спрашивает:

- Где вы живете?

- На Металлурге, - отвечаю.

- А экипаж то весь на проспекте Ленина! Мне надо чтобы весь экипаж рядом жил, чтобы в любое время дня и ночи дежурная машина приехала, и мы сразу отправились на аэродром. В 23 –м подъезде получишь квартиру. Так оно и случилось.

В знаменитом доме живут те, кто лично знал Дмитрия Ильича Козлова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктора Чекин получил четырехкомнатную квартиру. По тем временам это была роскошь. По словам пилота, летать конструктор предпочитал только с ним.

- Как-то полетели мы с Дмитрием Козловым в Москву. На обратной дороге пилот-инструктор говорит: «Давай я за штурвал, а ты отдохни». Приземлились в Куйбышеве, конечно, это была не моя посадка. Мы провожаем Дмитрия Козлова до машины, такая была традиция, он поворачивает и говорит: «Виктор Платонович, мне сегодня ваша посадка не понравилась». Я подумал, что ж я буду терять авторитет, и признался, что самолет сажал не я. «Так пойди и скажи, чтобы больше никаких подмен не было», - ответил Дмитрий Ильич.

«Списали» Виктора Платоновича по состоянию здоровья и отправили на операцию. Но даже потом Дмитрий Козлов своего пилота не забыл.

- У меня была старая машина ВАЗ-2101, я как-то неудачно ее покрасил, она стала облазить. Козлов мимо проходил и даже рассмеялся: «Виктор Платонович, это что у вас за машина такая». А когда меня списали, я пришел к нему попрощаться и про машину обмолвился: «В очереди стою, списывают меня, не успею машину получить», - через пару дней я получил «шестерку».

Когда дочка Виктора Платоновича выросла и вышла замуж, пилот разменял четырехкомнатную квартиру на две двухкомнатные. Однако любимому дому остался верен.

- Переехали мы из 23-го в 11-ый подъезд. На квартиру в другом доме я не согласился. Меня же тут все знают. Все свои. Дом хороший. Конечно квартиры небольшие. Двухкомнатная - 44 кв.метра, но нам хватает, - улыбается пилот и сжимает руку любимой супруги.

В "доме Козлова" живут поколения самарских ракетостроителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПРАВКА «КП»

Дом No1 на проспекте Ленина начали проектировать в 1969 году по заказу конструкторского бюро Дмитрия Козлова. Проектировал дом молодой инженер Альберт Рахнович. Возводили жилой комплекс быстрыми темпами, так как предназначался он для работников ракетно-космической отрасли. В год сдавали по 4-8 подъездов. Всего же в состав здания вошли 28 подъездов. В строительстве участвовали сами сотрудники ЦСКБ. Работали в три смены, без выходных. Завершили возведение в 1980 году.

Здесь было все — от кафе и магазинов до шахматного клуба и станции юннатов, которые размещались на первом этаже, а далее девять жилых этажей. Во дворе — школа и детский сад. Перед домом сквер, разбитый на месте бывших Молоканских садов.

Для облицовки здания использовали силикальцитные плитки. Впервые в этом доме изменили стандарт высоты этажа на 30 см, сделали паркетные полы, электропечи. Двор был оформлен деревянными фигурами самарского скульптора по мотивам сказки о царе Салтане.

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