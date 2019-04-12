2019-04-12T13:26:14+03:00
Экономика

Владимир Шатунин: «Электрощит-Самара продолжает работать, сокращений не будет»

Новый директор завода рассказал о настоящем и будущем предприятия
Александра БЕЛОВА
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Владимир Шатунин развеял слухи: завод продолжит работать, сокращений не будет.Владимир Шатунин развеял слухи: завод продолжит работать, сокращений не будет.
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Владимир Шатунин уже более 20 лет работает на рынке электротехники. 10 лет из них он - один из топ-менеджеров в различных структурах холдинга «Шнайдер Электрик», в частности руководил украинским подразделением французской компании и возглавлял направление «Сервис и энергетика». Шатунин отметил, что на новом посту будет придерживаться уже реализуемой стратегии развития. По его словам, она вполне эффективна – в 2018 году количество заказов выросло более чем на 20%. Основные направления - цифровизация и экспорт. В течение трех лет объем продукции, реализуемой за границу, планируется увеличить до 20% от общего объема производства. При этом «Электрощит Самара» уже сотрудничает с Китаем, некоторыми странами Африки и Ближнего Востока.

Владимир Шатунин также развеял слухи, которые муссировались после ухода его предшественника Эрика Бриссе. Завод продолжит работать, сокращений не будет. Более того, все сотрудники предприятия – а это около пяти тысяч жителей губернии – по-прежнему могут рассчитывать на социальную поддержку со стороны предприятия. Это и льготный отдых в санаториях, как для сотрудников, так и для их семей, возможность бесплатно заниматься спортом и расширенный полис добровольного медицинского страхования. При этом Шатунин заявил, что за более чем пять лет, прошедших с момента вхождения Электрощит Самара в состав международного концерна Schneider Electric, средняя зарплата на предприятии выросла в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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