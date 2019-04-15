«Вывозить мусор по воде – дорого»: в нацпарке рассказали, откуда взялась свалка около села Рождествено

Мусор просто некуда девать!

На выходных жителей Самарской области заставили грустить фотографии из национального парка «Самарская лука». Обычно видами отсюда можно только любоваться: зеленые луга, цветущие поля, волжские просторы. Но в этот раз на фотографию попала несанкцинированная свалка. Посреди черных мусорных пакетов и пластиковых бутылок пасутся коровы, за кадром на видео поют птицы, вдалеке виднеется лес. Автор видео и фото рассказала что такая красота – около села Рождествено. Что же случилось и почему территорию национального парка используют не по назначению. Журналист КП-Самара связалась с представителями «Самарской луки». Оказалось, что проблеме уже не один год. И пока ее решение не найдено.

- Эта свалка - на территории сельского поселения. Образовалась она не сегодня, уже много лет здесь мусор скапливается. Какую-то часть вывозят, но мусор снова появляется, - рассказали «КП-Самара» в национальном парке. - Это связано с тем, что в Рождествено не налажена логистика по вывозу мусора. В селе поставили контейнеры, но эту проблему они не решили. Село Рождествено - на правом берегу Волги. Самый короткий путь для вывоза мусора - по воде, но это довольно проблематично и дорого. Другой вариант - вывозить отходы по территории нацпарка. Однако делать это можно только зимой, потому что в остальной период, летом в межсезонье дороги там не проезжие. К тому же это не экологично.

Эту информацию подтвердили и в регоператоре Самарской области – компании «Экостройресурс». Здесь отметили, что несанкционированная свалка на территории «Самарской Луки» существует уже не первый год. Убрать ее достаточно затруднительно из-за логистики.

- Сегодня на место отправился представитель компании, после обследования мы будем уже делать расчеты и принимать какие-то решения, - рассказали в регоператоре. Также «КП-Самара» отправила запрос в компанию, чтобы выяснить, куда же официально вывозят мусор из села Рождествено.

«Сейчас еще и дачники подтянутся»

В национальном парке уверены, что проблема может стать еще более серьезной. И в создании свалки есть вклад практически всех, кто приезжает в Рождествено: отдохнуть, на дачу.

- Мы со своей стороны, конечно, будем писать обращения в компетентные органы. На самом деле мы это делаем каждый год, и составляем предписания, и штрафы накладываем, и обращались неоднократно в администрацию поселения. А сейчас в сезон туда еще и дачники потянутся – они тоже не увозят мусор с собой в город, все здесь остается, - переживает руководство нацпарка. - Когда образуется хоть какая-то маленькая кучка мусора, всегда найдутся люди, которые начинают ее увеличивать. К тому же, с годами появился такой мусор, который разлается очень долго, не как раньше бумага, органика, что быстро гниет и пропадает, а сейчас огромное количество пластика, пакеты, бутылки. Весь этот пластик там может десятилетиями лежать. Поймать кого-то можно, но всех же все равно не схватишь за руку. Хотя говорят, что есть у полиции механизмы для их поиска.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Правительства Самарской области сообщает, что 15 апреля на место отправятся инспектор управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с представителями администрации Волжского района, национального парка Самарская Лука и Управления Росприроднадзора по Самарской области. КП-Самара будет следить за историей свалки в Национальном парке.