Общественный транспорт на Пасху 2019 в Самаре: как добраться до кладбища и до храмов на религиозные праздники

Добраться до кладбища на религиозные праздники жители города смогут с комфортом: стало известно расписание, по которому будет работать общественный транспорт на Пасху 2019 в Самаре.

В первую очередь позаботились о тех, кто поспешит на Пасхальную службу 2019 в Самаре: их после окончания богослужений будут ждать дополнительные автобусы возле храмов. Их подадут к 02:30 к самарским храмам: Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, Кирилло-Мефодиевскому собору и храму в честь великомученика Георгия Победоносца. В автобусах будут принимать транспортные карты и все льготы.

Также автобусы будут работать в дни религиозных праздников, в том числе и на Пасху 2019 28 апреля на специальных маршрутах к городским кладбищам.

Маршрут 4к «Пос. Управленческий – кладбище «Лесное»

Маршрут 27к «Пл.им.Кирова – кладбище «Зубчаниновское»

Маршрут 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»

Маршрут 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»

Маршрут 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»

Маршрут 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»

Маршрут 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»

Маршрут 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».

Эти же автобусы будут работать и в дни религиозных праздников 5 мая на Красную горку, 7 мая на Радоницу, 15 июня на Троицкую субботу, 9 мая в День Победы.

Дополнительные автобусы на Пасху 2019 в Самаре будут ходить с 7.00 до 15.00 28 апреля. В 15.30 отправится контрольный рейс, чтобы вывезти всех опоздавших. Также в администрации обещают, что в эти дни усилят движение транспорта к конечным пунктам отправления пасхальных маршрутов. Это автостанция Аврора, Хлебная площадь, пл. им. Кирова, пр. Металлургов.

На близлежащих улицах в эти дни будет ограничено движение и стоянка автомобилей. Это делается для того, чтобы автобусы до кладбищ не стояли в пробках и не выбивались из расписания.