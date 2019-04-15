Самая сырная: где в Самаре знают толк в приготовлении пиццы

Советам пиццамейкера можно верить: пицца «Папа Джонс» пользуется стабильной популярностью, и скучать на кухне ее изготовителям не приходится. Особенно в выходные и праздничные дни, когда побаловать себя великолепной американской пиццей хочется всему городу. А вот как набор разнообразных продуктов превращается в полюбившуюся горожанам пиццу, мы решили посмотреть собственными глазами. Главное – не мешать специалисту, который готовится творить очередной шедевр. Для работы у него есть два больших стола: на одном шар из теста превращается в круг, на втором – нагружается начинкой. Если первый стол пуст, вдоль второго на всю длину тянутся контейнеры, в которых чего только нет: разноцветная соломка перцев, пластинки грибов, маслины, брусочки ветчины – смешивая на лепешке разные ингредиенты, пиццы здесь выпекают на любой вкус. Треть помещения занимает печь «о двух концах»: справа пицца въезжает в духовой шкаф, слева выезжает – благоухающая пряным духом, румяная. Кухню от зала пиццерии отделяет прозрачная стена, и особо любопытные гурманы могут одним глазком наблюдать, как их заказ превращается в готовое блюдо.

Пиццамейкер взялся готовить фирменную пиццу «Папа Джонс», которая так и называется: «Супер Папа».

В начинку этой популярной пиццы входят соус, моцарелла, пепперони, ветчина, болгарский перец, лук, маслины и шампиньоны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нам объяснили, что ингредиенты для каждой пиццы свои – разнообразные сочетания продуктов делают одну пиццу пикантной, другую – вегетарианской, третью – сырной, четвертую – мясной. В начинку этой популярной пиццы входят соус, моцарелла, пепперони, ветчина, болгарский перец, лук, маслины и шампиньоны. Даже каждая составляющая в отдельности возбуждает аппетит. Можно представить, что будет, когда сыр сплавит их в одно целое.

Тесто в «Папа Джонс» готовят по уникальному рецепту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первым делом пиццамейкер взялся за основу основ. Тесто в «Папа Джонс» готовят по уникальному рецепту – оно-то и отличает фирменный продукт этой пиццерии от любого другого. Любители посидеть с друзьями в уютной атмосфере, поедая сочные ароматные кусочки пиццы, которые так и просятся в рот, согласятся – вкус пиццы складывается не только из гармонично подобранных ингредиентов, но и из качественно приготовленного теста. Это, кстати, и является одной из фишек «Папа Джонс» - его готовят по уникальному рецепту. Пиццамейкер привычными движениями делает из теста податливую лепешку – круг нужного размера с бортиками. Скалки не наблюдается – настоящую пиццу формируют руками.

Сделав лепешку, пиццамейкер проходится по ней специальным инструментом, чтобы убрать лишний воздухФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наблюдать за действиями мастера – одно удовольствие. Отмерив от края около двух сантиметров для бортика будущей пиццы, пиццамейкер точными, но плавными движениями разминает ее от центра. Таким образом, бортик остается утолщенным, окружая площадь, которая скоро сплошь заполнится сочной начинкой - сыром, грибами, оливками и другими деликатесами.

Сделав лепешку, пиццамейкер проходится по ней специальным инструментом, чтобы убрать лишний воздух – это обеспечит ровную текстуру теста готовой пиццы, без пузырей и перекосов.

Пиццамейкер жонглирует эластичным «блином», артистично перекидывая его с руки на рукуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Далее происходит самое интересное: пиццамейкер жонглирует эластичным «блином», артистично перекидывая его с руки на руку. Что и говорить - зрелище эффектное! Кроме нашего восторга, пиццамейкер добивается этим равномерного растягивания теста. Теперь уж корочка пиццы точно получится тонкой, зато начинки на ней поместится вдвое больше!

Пиццамейкер щедро смазывает площадь лепешки фирменным соусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда идеальный круг нужного размера готов, начинается искусство. Как художник не жалеет красок для чистого холста, пиццамейкер не скупится на палитру будущей пиццы. Первый цвет – красный, ведь какая пицца без помидоров? Пиццамейкер щедро смазывает площадь лепешки фирменным соусом. Рецептуру «Папа Джонс» держит в секрете, но в соусе для «Супер Папа», например, кроме томатов чувствуется орегано. До запекания еще далеко, а аромат уже дразнит аппетит!

Пиццамейкер равномерно выкладывает кусочки фарша, приготовленного из свинины со специямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По идее, на соус можно положить все что угодно, но пиццамейкер равномерно выкладывает кусочки фарша, приготовленного из свинины со специями. Это один из ингредиентов, делающих пиццу сытной, мясной – после такой уж точно не проголодаешься через полчаса.

Слоями ложатся ветчина, болгарский перец, репчатый лук и маслиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наблюдая за действиями пиццамейкера, понимаем: главный секрет вкусной пиццы – щедрость. Начинки Папа Джонс не жалеет. Свежие и вкусные ингредиенты, которые отлично дополняют друг друга.

Слоями ложатся ветчина, болгарский перец, репчатый лук и маслины. Сочетание продумано до мелочей – здесь и пикантность, и легкая горчинка, и острота, и сочность. Соблазнительное сочетание, что и говорить.

Разноцветная начинка обильно посыпается моцареллойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но, конечно, «королем» любой пиццы по праву является сыр – именно ему предстоит расплавиться и аппетитно тянуться за треугольным куском, отделяемым от единого целого. Каждый скажет – сыра много не бывает! Пиццамейкерам «Папа Джонс» этот секрет отлично известен: разноцветная начинка обильно посыпается моцареллой. Начинки почти не видно – теперь она откроется лишь счастливчику, которому достанется.

Пицца отправляется в печьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершающий этап — пицца отправляется в печь. Ожидание томительно, хотя мощная печь пиццерии «Папа Джонс» не мучает гурманов слишком долго - выдает ароматную пиццу ровно через 4,5 минуты. Равномерно пропеченную, подрумяненную, с маслянистой сырной корочкой, готовую порадовать кого-то одного или целую компанию друзей.

Вот так выглядит с пылу с жару фирменная пицца «Супер Папа».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот так выглядит с пылу с жару фирменная пицца «Супер Папа». Спустя считанные минуты на ее месте окажется любая другая - рецептов начинки для пиццы множество! Только в «Папа Джонс» вам предложат пиццу на любой, даже самый взыскательный, вкус. Здесь и морская (с морепродуктами), и острая, и гавайская (с кусочками ананасов).

Каждый, кто заказывает в Папа Джонс, может почувствовать себя отменным кулинаром. Как? Просто воспользоваться на сайте или по телефону опцией «Создай свою пиццу», добавив ингредиенты в том порядке, в каком подскажет фантазия. В Папа Джонс работают профессионалы своего дела, которые не оставят Вас голодными в любое время дня и ночи! Хочешь горячую ароматную пиццу прямо сейчас? Закажи в Папа Джонс!