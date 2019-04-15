2019-04-15T16:47:23+03:00
Общество

Чистота космическая: на гагаринский субботник вышли более 33 тысяч самарцев

К горожанам присоединилась и глава города Елена Лапушкина
Елена СБОРНОВА
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В Гагаринском субботнике приняли участие более 33 тысяч самарцев.В Гагаринском субботнике приняли участие более 33 тысяч самарцев.
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Еще неделю назад казалось, что сугробы оккупировали Самару навсегда. Но пригрело солнце, прошел дождь, и улицы освободились от снега, наступила пора навести порядок. По доброй традиции, горожане не оставили коммунальщиков один на один с общей проблемой: жители столицы губернии, вооружившись граблями и метлами, вышли во дворы, парки и скверы, чтобы навести чистоту и порядок. В субботнике приняли участие более 33 тысяч самарцев, и среди них - глава Самары Елена Лапушкина.

Ответственность на словах и на деле

Компанию Елене Владимировне, кроме жителей Ленинского района, составили заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин, первый заместитель главы Самары Максим Харитонов, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и творческой молодежи - вместе они освобождали от прошлогодней листвы сквер Мичурина, благоустроенный в прошлом году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Теперь жители, которые сами выбирали, какие территории должны благоустроить, чувствуют свою ответственность за их состояние. Разве можно теперь, после уже проделанной работы, пустить на самотек благополучие территории? Дубовый колок - еще один сквер, отремонтированный в рамках программы в прошлом году, тоже не остался без внимания своих «попечителей»: жители микрорайона с удовольствием собрались под сенью его деревьев, чтобы помочь обновленному общественному пространству поскорее заиграть всеми весенними красками. Музею «Самара космическая» тоже не стыдно перед туристами за свою территорию - на ней космическую чистоту навели представители самарского движения КВН. А субботний день главы Самары после «уплаты» гражданского долга в сквере Мичурина, продолжился объездом всех районов города. Елена Лапушкина оценила состояние объектов улично-дорожной сети и посетила оранжереи МП «Спецремстройзеленхоз», чтобы лично удостовериться, что предприятие готово к высадке цветов и кустарников на газонах областной столицы.

Елена Лапушкина присоединилась к апрельской уборке в сквере Мичурина.

Елена Лапушкина присоединилась к апрельской уборке в сквере Мичурина.

И снова город-сад!

В каждом из нас чемпионат мира по футболу остался «фотолентой» ярких воспоминаний, и во многом - благодаря небывалому количеству цветов, украсивших наш город к приезду гостей. Может быть, бразильский карнавал на своих улицах мы увидим и нескоро, но цветочный никуда не денется: перед началом месячника по благоустройству Елена Лапушкина поручила директору МП «Спецремстройзеленхоз» Петру Кудряшову сохранить объемы по высадке однолетних и многолетних цветов на рекордном уровне - более 3300 квадратных метров цветников!

- Задание непростое, но мы его выполним - саженцы выращены, они здоровы и готовы к посадке, - заверил директор предприятия Петр Кудряшов.

В этом году озеленители порадуют не только привычными, но и новыми видами растений - цветники будут радовать глаз новыми разновидностями петуний, бегоний и барвинка. Если весна не преподнесет погодных сюрпризов, большая часть цветов «переедет» на клумбы к майским праздникам.

- Месячник по благоустройству - отличная возможность в короткие сроки преобразить город, - резюмировала Елена Лапушкина. - Но чтобы поддерживать его в опрятном виде, сотрудники служб благоустройства и коммунальных предприятий не ограничатся участием в субботниках и средниках, а будут вести плановую работу каждый день, уделяя особое внимание пешеходным зонам, общественным пространствам и территориям, прилегающим к объектам социальной сферы. А мы, жители города, должны им помочь в этом деле. Ведь чисто там, где не сорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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