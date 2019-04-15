Ретро-автомобили и квартиры на Кипре: депутаты Госдумы и сенаторы от Самарской области отчитались о своих доходах за 2018 год

1.Леонид Симановский, заместитель председателя комитетa Государственной Думы по бюджету и налогам.

Доход: 424,3 млн рублей

У самого богатого депутата в собственности два земельных участка под жилищное строительство, жилой и гостевой дома и квартира в пользовании. У Симановского два автомобиля «Мерседес-Бенц» S500 и S560 4МATIC, два катера и прицеп. Правда, по сравнению с прошлым годом, Леонид Симановский обеднел. В 2017 году он получил 734,3 млн рублей.

Супруга депутата заработала 272,5 млн рублей. На нее оформлены три квартиры, гараж и участок под многоквартирным домом, автомобиль «Мерседес-Бенц» ML 350 и катер.

2. Евгений Серпер, член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству

Доход: 74,9 млн рублей

Депутат из Сызрани – счастливый владелец недвижимости. У него три земельных участка под личное подсобное хозяйство, две квартиры, жилой дом и даже дом для охраны. С автомобилями у Евгения Серпера хуже: у него есть В собственности у парламентария и движимость: ретроавто «Вандерер» и мотоцикл «Дукати». На детей депутата записаны три участка под индивидуальное жилищное строительство, жилое здание, гараж и баня.

3. Валерий Гартунг, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике

Доход: 28,5 млн рублей

Депутат избран от Самарской области, Оренбургской и Челябинской. По сравнению с 2017 годом, «справедливоросс» обеднел почти на 10 миллионов рублей. В собственности у него «Мерседес-Бенц CL», жилой дом и земельный участок. А вот жена челябинского магната заработала намного больше – 127,3 млн рублей. У нее «Мерседес А250», «Порше-Кайен» и прицеп. А еще супруга парламентария владеет квартирой 190 кв. метра в Швейцарии «небольшая» квартирка на Кипре – всего 94 квадратных метра.

4. Роман Романенко, член комитетa Госдумы по обороне

Доход: 13, 1 млн рублей

Летчик-космонавт избран по спискам от Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, хотя отношения к региону не имеет. У Романенко есть две квартиры по 60 квадратных метров, два автомобиля «БМВ Х6» и «БМВ 325» и катер. Еще депутат безвозмездно пользуется тремя машиноместами.

5. Владимир Шаманов, председатель комитетa Госдумы по обороне

Доход: 9,7 млн рублей

Владимир Шаманов представляет Оренбургскую, Ульяновскую и Самарскую область. Автомобилей ни у бывшего губернатора Ульяновской области, ни у его жены нет. Зато есть два земельных участка, жилые дома и квартира. Еще одна квартира 190 квадратных метров у супругов в безвозмездном пользовании.

6. Виктор Казаков, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Доход: 7,9 млн рублей

У Виктора Казакова только квартира 165 кв. метров и машиной «Ленд Ровер». А вот его супруге повезло гораздо больше. Она за год заработала 59, 5 млн рублей. А еще у нее есть «Мерседес Бенц» GL-500 4MATИC.

7. Игорь Станкевич, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Доход: 7,5 млн рублей

У Героя России Игоря Станкевича в собственности — два земельных участка, один из которых предназначен под строительство многоэтажного гаража, две квартиры, гараж, объект индивидуального жилищного строительства. А вот машины у Станкевича нет. Супруга заработала совсем скромно, всего 1,3 млн рублей. В собственности у нее «Мерседес-Бенц», квартира, паркинг, нежилое помещение и автостоянка.

8. Григорий Балыхин, член комитета по образованию и науке

Доход: 6,7 млн рублей

Член-корреспондент Российской Академии образования Григорий Балыхин в собственности садовый участок, два жилых строения и гараж. Машины у Балыхина, впрочем, как и у его супруги, нет. Парламентарий безвозмездно пользуется квартирой в 133,3 квадратного метра. В собственности жены Балыхина участок под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом площадью 491 квадратный метр и квартира в 133 квадратных метра.

9. Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике

Доход: 5,2 млн рублей

У Владимира Гутенева ничего нет. Только квартира в безвозмездном пользовании и машина «Мерседес-Бенц». Жена Гутенева получила за 2018 год в два раза больше – 12,9 млн рублей. У жены — земельный участок, жилой дом, квартира и два машиноместа. Ни одной машины, правда, у нее нет.

10. Владимир Бокк, член комитета Государственной Думы по экономической политике

Доход: 5,1 млн рублей

У Владимира Бокка земельный участок, жилой дом, квартира и две иномарки — «Тойота Хайлендер» и «Форд Фокус». Еще парламентарий задекларировал снегоход «Ямаха» и прицеп. А вот супруга Владимира Владимировича заработала за прошедший год 191 тыс рублей.

11. Марина Беспалова, по государственному строительству и законодательству

Доход: 4,9 млн рублей

У единственной женщины в списке в собственности только земельный участок под сельское хозяйство, квартира в 84 квадратных метра и квартира по найму на срок полномочий депутата.

12. Леонид Калашников, председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Доход: 4,9 млн рублей

У Калашникова есть пять земельных участков для ведения хозяйства и индивидуальное строительство. Машины у парламентария нет. Его жена задекларировала «Тойоту Авенсис», два гаража и нежилое помещение. Заработала депутатская жена даже больше избранника – 5,4 млн рублей.

13. Александр Хинштейн, заместитель председателя комитетa Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции

Доход: 3,8 млн

Народный избранник заработал за 2018 год меньше всех в этом списке. У Хинштейна есть земельный участок для садоводчества, жилой дом и квартира. Машины у депутата не6т, только снегоход. А вот его жена заработала 176 тысяч рублей. При этом женщина ездит на дорогостоящем «Инфинити» QX60.

А ЕЩЕ

«Наши» в Совете Федерации тоже отчитались о доходах. Сергей Мамедов, представляющий Самарскую губдуму, задекларировал 24,5 млн рублей. В собственности – нежилое помещение и «Мерседес». Дети Мамедова за год заработали по 10 тысяч рублей.

72-летний Фарит Мухаметшин в Совете Федерации состоит от правительства Самарской области. Он заработал в 2018 году больше 7 млн рублей. У Мухаметшина есть три участка сельскохозяйственного назначения, дом, гараж и пасека. Еще у сенатора в собственности автомобиль «Вольксваген».