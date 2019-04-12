«Сначала я думала, что Меган - плохой выбор»: Самарчанка получила письмо от принца Гарри и его супруги

«Подумала, что Меган – не подходящий выбор»

Есения Юдина историей и буднями Британской королевской семьи интересовалась с детства. Как многие девочки мечтала стать принцессой, потом - поехать в Англию и случайно встретиться с принцем. Но потом поняла: такое бывает только в сказках, в жизни все обычно гораздо прозаичнее. Но любить королевскую монархию девушка не перестала: следила за судьбой всех принцев и принцесс.

- В моем детстве была очень популярна принцесса Диана. Я следила за ее жизнью. Родители такой интерес поддерживали, покупали мне книги про Британскую монархию, про королевскую семью. Нравились мне и сыновья принцессы Дианы. Когда женился принц Уильям, я с большим интересом смотрела трансляцию его свадьбы. А когда узнала о узнала о помолвке принца Гарри, то как и многие британские журналисты, немного удивилась его выбору. Мне показалось, что Меган не совсем подходила под стандарты королевской семьи. Но было видно, что Гарри действительно влюблен и я решила поздравить молодоженов лично, - рассказала девушка в редакции “КП-Самара”.

Ответ из дворца заставил себя подождатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«У меня была двойка по английскому»

Есения подошла к вопросу серьезно. В тематических группах в социальных сетях Есения нашла адрес королевского дворца. Пришла на почту, купила открытку, печатными английскими буквами написала поздравление и отправила.

- Переживала, что мой почерк покажется им непонятным. Я писала, что очень люблю королевскую монархию, Великобританию, мечтаю там побывать. А также поздравила со свадьбой и пожелала семейного благополучия. Мне очень повезло с открыткой, персонажи, нарисованные на ней похожи на королевскую чету, - признается Есения. Девушка улыбается и вспоминает: в школе у нее была двойка по английскому, хотя она и занималась у репетитора.

- Я так люблю английский язык, а тут такое. В школе не везло мне. Я потом разозлилась, пошла сдавать ЕГЭ и ведь сдала! На четверку! Так что это письмо я бы показала своему учителю!

Девушка не надеялась получить ответ, поэтому отправила поздравление обычным письмом.

“Родители очень удивились”

Есения уже и забыла об отправленной открытке. Но ответ все же пришел, правда, спустя 10 месяцев. Первыми письмо увидели родители.

- Они очень удивились и прислали мне снимок конверта. В нем лежало известное фото со свадьбы, на обороте которого написано: “Герцог и Герцогиня Сассекская ошеломлены всеми невероятно добрыми открытками и письмами, полученными по случаю их свадьбы, и так тронуты, что вы написали им. Это очень заботливо с вашей стороны и высоко оценено их королевским высочествами, которые посылают вам свои наилучшие пожелания”. А еще там лежала визитка с извинениями за долгий ответ, - улыбаясь, показывает конверт и его содержимое девушка.