Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии: женщины, произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

После двух дней на Командном чемпионате мира 2019 по фигурному катанию в Японии российская сборная занимает третьем место. 13 апреля свою произвольную программу в Фукуоке представят женщины.

По итогам короткой программы первое место занимает японка Рика Кихира, которая смогла исполнить тройной аксель и набрать 83,97 баллов. На прошедшем ЧМ 2019 там же в Японии девушка не смогла даже попасть в тройку призеров.

Россиянка Елизавета Туктамышева, на которую и возлагали надежды российские фанаты и эксперты, на втором месте, у нее 80,54 балла, так что сейчас для попадания в "золотые" призеры ей нужно чудо. На третьем месте тоже японка Каори Сакамото. Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова только шестая, у нее 68,61 балл.

К сожалению, даже успешный прокат наших фигуристок скорее всего не позволит России претендовать на золото в общем зачете. Следить за происходящим на командном ЧМ 2019 в Японии на горячем льду Фукуоке будем в прямой трансляции, которая начнется в 10.50 по московскому времени.

В 11.53 выйдет на лед Софья Самодурова. В 12.24 появится Елизавета Туктамышева. Первой выступать будет Роберта Родегьеро из Италии.

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