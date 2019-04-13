2019-04-13T15:15:00+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева победила Рику Кихиру на командном чемпионате мира

Фигуристка получила золото, безупречно откатав программу, а ее основная соперница Рики Кихира упала в своем прокате дважды
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Елизавета Туктамышева отлично откатала свою программуЕлизавета Туктамышева отлично откатала свою программуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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23-летняя фигуристка из России, родом из Глазова заняла первое место на командном чемпионате мира в Японии в произвольной программе. Россиянка идеально откатала свою программу с тройным акселем, а ее главная соперница, которая была первой по итогам короткой программы Рика Кихира упала в самом начале проката и смогла получить только серебро.

Елизавета Туктамышева тренируется у Алексея Мишина и Татьяны Прокофьевой. Для нее этот командный ЧМ 2019 стал главным стартом сезона. И позволил доказать, что возрастным спортсменкам ход к медалям не закрыт. Стоит отметить, что спортсменка хорошо похудела и смогла исполнить все элементы без каких-то оговорок.

- Настоящая императрица, - восхитилась программой спортсменки заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Фигуристка прыгнула свой тройной аксель очень успешно, ее лутцы были безупречны. Похвалили судьи фигуристку и за ускорение на входе в элементы. Да и за артистичность фигуристке можно было только прибавлять баллы, она улыбалась и стреляла глазами всю программу.

А Рики Кихира - основная конкурентка нашей чемпионки - упала дважды в своем прокате, видимо, переволновалась. Девушка была первой в короткой программе.

Софья Самодурова свою программу откатала отлично. За произвольную она получила 138, 84 балла. Немного меньше (на два балла) чем на чемпионате мира 2019 в той же Японии. Она заняла четвертое место в произвольной программе и принесла сборной 8 очков в командном зачете.

Всего у российской сборной 102 очко в общем зачете командного ЧМ 2019 в Японии. Это третье место. Отрыв от второго места Японии минимальный - команда-хозяйка взяла 104 балла.

Смотреть весь ход соревнований >>>

Елизавета Туктамышева. Произвольная программа. Командный чемпионат мира по фигурному катанию.Видео проката Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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