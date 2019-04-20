«Комсомольские» улыбки, полицейская уборка и патриотичный мэр: в Самаре на субботник 20 апреля вышли тысячи людей

В Самаре и области сегодня, 20 апреля, день чистоты! Люди массово вышли на субботник и убирают свои улицы, а также рабочие территории.

Принимают участие в субботнике все: жители города, департаменты, районные администрации, сотрудники предприятий, образовательных учреждений и многие другие неравнодушные самарцы! — сообщает администрация города.

«КП-Самара» посмотрела, где и как убираются наши земляки. Тем более что участники этого полезного праздника активно делятся своими успехами на уборке в социальных сетях.

Дабы никого не обидеть, начнем с работников нашего издания. Сотрудники «Комсомолки» сегодня облагораживают территорию на набережной возле Ладьи. Поработали ребята не только продуктивно, но и весело. На помощь к нашему дружном коллективу пришли и просто неравнодушные самарцы.

Глава Самары Елена Лапушкина, вышла на субботник одной из первых. Она приняла участие в уборке Аллеи трудовой славы. Как отметила мэр города, место выбрано не случайно.

Елена Лапушкина на субботнике. Сегодня все жители города могут присоединиться к главному субботнику этой весны! "Участие в субботниках важный элемент патриотического воспитания",- уверена Глава Самары Елена Лапушкина. @E_Lapushkina #ЧистаяСамара #ЯЛЮБЛЮСАМАРУ https://t.co/bJFArwmliK

— Участие в субботниках важный элемент патриотического воспитания,- уверена Лапушкина, которая также успела посетить дворы по адресу Вольская, 77 и Заводское шоссе, 56. Жители очень активно поддержали акцию и рассказали Елене о дальнейших планах развития территории.

Ребята и учителя убирались возле музыкальной школы № 4Фото: соцсети

В субботнике принимают участие сотрудники детской музыкальной школы №4. Они трудятся возле своего учебного учреждения. Как и представители — учителя и ученики — практически всех остальных аналогичных заведений.

Самарское отделение Союза пенсионеров во главе со своим председателем тоже не остались в сторонеФото: соцсети

В день общегородского субботника с членами Самарского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России», была произведена уборка территории возле стелы павшим жителям поселка «Яблонька», — отчитывается уже Виктор Воропаев, председатель местного отделения СПР.

В Крутых Ключах, и не только, тем, кто хорошо себя проявил, вручили приятные сувениры и подарки.

Жители "Волгаря" убрались в своей Дубовой РощеФото: соцсети

Активисты ЖК «Волгарь» убирались сразу по нескольким адресам, например, в сквере «Дубовая роща».

Самарские полицейские также не остались в стороне. Они сегодня порядок наводят не только на улицах города, но и на территории ГУ МВД региона на улице Соколова. Пресс-служба ведомства даже подготовила специальное видео.

Сотрудники самарского гарнизона полиции принимают участие во Всероссийском субботнике.Сотрудники самарского гарнизона полиции принимают участие во Всероссийском субботнике и приглашают всех не оставаться в стороне. Сделаем наш город чистым вместе! #гумвд63 #пресс_службамвд63 #полиция #полицияроссии #мвд63 #мвд #погумвд63 #субботник #мвд #мвдроссии #mvd #mvdrf #mvdrussia

Весело вениками машут на площади Сельского хозяйства на Полевой. Не удивительно, ведь там за дело взялись местные игроки КВН. Субботник объединил студенческие команды, лигу трудовой молодежи, игроков из команд «Неваляшки» и «Тронулись».

Самарские КВНщики на субботнике.

Уборка сегодня проходит абсолютно во всех парках города. Так, в Парк 50-летия Октября пришли помочь учащиеся Кировского района. Студенты не забыли и про парк Дружбы, где устроили яркое шоу с воздушными шариками.

Молодежь устроила яркий праздник в парке ДружбыФото: соцсети

Представители транспортной отрасли — сотрудники дептранса, ТТУ, метрополитена — приводят в порядок Сквер на Революционной в районе улиц Гагарина и Аэродромная.

Транспортники работали на улице РеволюционнойФото: соцсети

Дружная команда ЦВР «Куйбышевский» на субботнике не только хорошо поработала, но и отведала праздничную уху и вкусный чай.

Представители ЦВР "Куйбышевский" не только продуктивно потрудились, но и отведали вкусную ухуФото: соцсети

Активист ОНФ Вадим Нуждин вместе с другими неравнодушными гражданами активно помогал делать чище Кировский район областной столице. После Вадим, взявший на мероприятие гармонь, вместе с местными жителями подвел итоги сделанным делам и попел песни. Глава района Игорь Рудаков поблагодарил всех откликнувшихся за хорошую работу.

Субботник в Кировском районе. #Кировский_район, всем спасибо за работу! https://t.co/VqmK9sPsin

В субботнике приняли участие более 70 сотрудников департамента строительства. Они оказали посильную помощь братскому Октябрьскому району и собрали около 150 мешков мусора, бревна, арматуру.

Сотрудники Депстроя собрали очень много мусораФото: соцсети

Это список можно продолжать бесконечно. Отметим, что в каждому уголке города работы проходят с отличным настроением и большим желаниям. По самым скромным подсчетам, в субботнике 20 апреля 2019 года приняли участие тысячи самарцев.