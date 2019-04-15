2019-04-15T09:55:18+03:00
Спорт

Барселона – Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона – Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 на стадионе Камп Ноу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Барселоны».Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Барселоны».Фото: REUTERS
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Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Манчестер Юнайтед – 2:1 (победа хозяев с минимальным перевесом).

После домашнего поражения в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» отправляется в логово зверя. Во вторник 16 апреля «красным дьяволам» на «Камп Ноу» нужна только победа и только с перевесом в два или больше гола. Задача, мягко говоря, трудная.

«Барселона» уверенно идет к очередному чемпионству в Испании, отрыв от идущего на втором месте мадридского «Атлетико» - 9 очков, а ударная сила каталонцев в лице Месси и Суареса наколотила на двоих 53 мяча. В Лиге чемпионов все пока тоже безоблачно – первое место в группе, уверенная победа в 1/8 над «Лионом» с общим счетом 5:1. Даже в четвертьфинале «Барса» выглядела скучающим зверем, лениво играющим с настырным «МЮ». Тогда каталонцы забили быстрый гол и все оставшееся время перекатывали мяч и наблюдали, как манкунианцы безуспешно пытаются им забить.

Кроме того, после поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» букмекеры называют «Барсу» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. А шансы каталонцев пробиться в полуфинал – почти 90%.

Скорее всего, «Манчестер Юнайтед» пойдет вперед и будет отчаянно пытаться забить «Барселоне». Один раз команде Сульшера это удастся, но сине-гранатовые пару раз поймают ретивых «дьяволов» на контратаках и закатят им пару мячей. «Барса» умеет наказывать своих соперников за излишнюю горячность и точно не станет недооценивать соперников, как «ПСЖ». Так что шансов у «МЮ» мало.

Встреча «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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