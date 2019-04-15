2019-04-15T12:33:50+03:00
Общество

Где бесплатно изготовить штендеры для акции "Бессмертный полк - 2019" в Самаре

Где бесплатно заказать и сделать штендеры и фотографии для акции "Бессмертный полк - 2019" в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Бессмертный полк приглашают всех желающихВ Бессмертный полк приглашают всех желающих
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Горожанам рассказали, где помогут бесплатно изготовить штендеры для акции "Бессмертный полк - 2019" в Самаре. Акция пройдет в нашем городе уже в пятый раз. Каждый год в шествии принимают участие сотни тысяч человек. Для того, чтобы 9 мая встать в колонну и прошагать вместе с Бессмертным полком по самой большой площади Самары, необходимо изготовить специальный штендер для Бессмертного полка - 2019 в Самаре. Конечно, можно взять в руки фотографию, но это не совсем удобно. Тем более сейчас еще можно поторопиться и получить табличку для акции бесплатно. Рассказываем, что для этого нужно сделать.

Чтобы бесплатно извготовить штендер для акции "Бессмертный полк - 2019" в Самаре, необходимо найти фотографию своего героя в любом качестве. Желательно самостоятельно сделать скан фотографии и скинуть его на флешку. А вот изготовить транспарант размера А2 - А3 вам помогут. Легче всего сделать это в администрациях районов города. Сюда можно принести фото до 29.04.2019 года. Выдавать готовые штендеры будут до 8 мая по тем же адресам, куда вы сдавали фото.

К фотографиям на транспарант есть определенные требования: разрешение должно быть 300 DPI (приоритетно), размер фото: 40*30 см, размер файла до 10 мб. Файл подписать Фамилией и именем вашего героя. В дополнительной информации просят написать ФИО, адрес проживания, телефон заказчика, ФИО ветерана. Также можно принести оригинальное фото офлайн.

Подробнее об акции можно узнать по телефону 332-31-86, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, в администрациях внутригородских районов Самары.

Построение Бессмертного полка будет проходить 9 мая 2019 года с 8.00 до 10.00 на Молодогвардейской. К участию приглашают всех желающих. Ограничений по размеру и качеству фото нет.

Список адресов, где помогут бесплатно изготовить штендер для Бессмертного полка:

Центральная городская библиотека им. Крупской

г. Самара, ул. Самарская, 190Б Режим работы: пн, вт, ср, чт с 11-00 до 19-00 воскресенье с 10-00 до 18-00 Выходной день суббота Телефон контакта 242-17-37

Центральная детская библиотека

г. Самара, ул. Аэродромная, 16А Режим работы: пн, вт, ср, чт с 10-00 до 18-00 воскресенье с 10-00 до 17-00 Выходной день суббота Телефон контакта 268-77-95

Железнодорожный район

ул. Урицкого, 21, каб. 7, Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 339-01-46

Кировский район

пр. Кирова, 155а, кабинет №31 Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 995-05-89

Красноглинский район

пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, дом 11, кабинет № 25 Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 950-21-78.

Куйбышевский район

ул. Зеленая 14,каб.36 Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 330-68-35; сот.89277385997

Ленинский район

ул. Садовая, 243, каб. 220 Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 339 27 53

Октябрьский район

ул. Ново-Садовая, 20, кабинет 23, Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 335 68 17.

Промышленный район

ул. Краснодонская, 32а, каб.101 Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 995 99 16

Самарский район

ул. Некрасовская, д.38, к.3а Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 332-19-78

Советский район

ул. Советской Армии, д. 27, кабинет 8 Режим работы: пн, вт, ср, чт с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30 / пт с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-30 Телефон контакта 262-28-75

ИСТОЧНИК KP.RU

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