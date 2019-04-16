Достаем телескопы: в Самаре стартует творческий фестиваль «Роснефть зажигает звезды»

Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды» пройдет уже в девятый раз. Это творческий конкурс, который давно перерос формат художественной самодеятельности. Многие участвуют в нем каждый год, совершенствуя мастерство, оттачивая детали, работая над нюансами. Участники фестиваля – сотрудники Компании и члены их семей. В этом году на сцену зонального фестиваля выйдут представители 18 дочерних обществ НК «Роснефть», и не только самарских. В столицу нашей губернии приедут творческие нефтяники из Томска, Оренбурга, Бузулука. Зрителям и жюри предстоит оценить их умения в различных номинациях: вокальное и хореографическое искусство, инструментальный и эстрадно-цирковой жанры, художественное мастерство. Об уровне фестиваля можно судить уже по составу профессионального звездного жюри. Конкурсные выступления будут судить известные российские деятели искусства: народный артист России Левон Оганезов, заслуженный артист России Сергей Куклин, заслуженный артист России Дмитрий Орлов, художественный руководитель балета «Streetjazz» Сергей Мандрик, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев, член-корреспондент Российской академии художеств Олег Леонов. Это, можно сказать, «основной состав» жюри. А эксперт по вокалу традиционно каждый год меняется. Приглашенными звездами в разные годы выступали солистка группы «Город 312» Ая, Сергей Галанин, Влад Топалов и другие светила российской эстрады. В этом году оценивать вокальные данные конкурсантов довелось популярной певице, участнице проекта «Фабрика звезд 5» и конкурса песни «Евровидение» Наталье Подольской. По сложившемуся годами регламенту в заключительный день фестиваля она выступит для участников и гостей, после чего уступит сцену для гала-концерта – самые блестящие номера трех дней будут чередоваться с выходами победителей для награждения. Лучшие в своих номинациях отправятся в Москву, куда съедутся победители зональных туров со всех концов страны.

А первый конкурсный день будет посвящен номинации «вокал». Удачи поющим нефтяникам!