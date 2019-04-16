Школу построят, поликлинику откроют: жителям «Новой Самары» рассказали, какие изменения ждут микрорайон в ближайшие два года

«Не хотим ездить в школу через полгорода»

Школу в микрорайоне «Новая Самара» начнут строить уже летом 2019 года. А детскую и взрослую поликлинику временно разместят в нежилых помещениях на первых этажах зданий, чтобы жители могли прямо сейчас получать медицинскую помощь. Такие решения озвучили на встрече главы Самары Елены Лапушкиной и председателя правления ГК «Финстрой» Любови Аристовой с жителями микрорайона. Сегодня в «Новой Самаре» уже живет 11 тысяч человек. Через пять лет, когда будут достроены все планируемые дома, население микрорайона вырастет больше, чем в два раза. Конечно же, в первую очередь жителей сегодня волнуют вопросы развития инфраструктуры.

- Я, как мама двоих детей, в первую очередь переживаю за них. Я хочу, чтобы они были обеспечены качественной медицинской помощью, образованием. Сейчас мне приходится возить детей на прием к врачу в город. И старшая дочка учится в школе на Металлурге. Конечно, приходится терять очень много времени, которое мы могли бы потратить на дополнительные занятия, - делится своими вопросами местная жительница Татьяна Весенко.

Как только потеплело, в микрорайоне начали наводить порядокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У ее соседки Евгении Голушкиной в следующем году в школу идет старший ребенок. Она уже испытала все прелести отсутствия рядом поликлиники: чтобы пройти медосмотр к школе, уже пришлось объехать весь город. Сейчас семье приходится выбирать, в какую школу отдать первоклассника: в Крутые Ключи или на Мехзавод. В любом случае, кому-то из родителей придется бросать работу.

«Временно откроем офисы врачей общей практики»

Тем временем, хорошие новости есть для счастливых пап и мам, да и всех жителей микрорайона есть. В 2020 году здесь появится школа на 1200 человек с большим актовым залом. Ее построят на федеральные деньги, вложатся в проект и городские власти.

- Я очень благодарна нашим активным жителям за их инициативность. Благодаря вам принято это решение. Город приложит все усилия, чтобы построить школу максимально быстро, чтобы она была комфортной и качественной, - говорит председатель правления ГК «Финстрой» Любовь Аристова.

Елена Лапушкина вместе с Любовью Аристовой определили, чем город может помочь развитию районаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один важный вопрос - отсутствие в районе детской и взрослой поликлиники. Ее строительство тоже в планах, но ведь ждать год или два молодые мамы больше не могут. Решение предложил застройщик, а Елена Лапушкина идею поддержала:

- Сейчас совместно с нами, совместно с министерством здравоохранения мы подыскиваем помещение, чтобы разместить там хотя бы офисы врачей общей практики. Это будет временным решением, но позволит дождаться появления больших поликлиник, - отметила глава города.

Здесь будет двухполосная безопасная дорога через районФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Дорога району нужна, а грузовики – нет»

Показали Елене Лапушкиной и место, где совсем скоро появится двухполосная дорога, которая соединит Московское и Красноглинское шоссе. Стоит отметить, что сначала грядущее строительство вызвало у окрестных жителей недовольство.

- Жители переживают, что через жилой район будет слишком активное движение и дети не смогут чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, беречь детей от дорог – это странно, они должны учить правила дорожного движения. Мы бы хотели, чтобы был тестовый период использования этой дороги, чтобы мы могли все риски оценить. Также просим ограничить поток грузового транспорта, - делится опасениями Евгения Голушкина.

Пока в Новой Самаре один садикФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава города пообещала, что все мнения жителей обязательно учтут. Но сначала дорогу нужно построить. Делать это начнут уже летом. Эта дорога не только убережет от машин дворы жителей, но и обеспечит подъезд к школе и поликлинике. Также Любовь Аристова пообещала, что в течение пяти лет строительство микрорайона закончится, здесь появится большой детский городок с зеленой зоной, а вместо лесопосадки, которую заменят поликлиники и дома, появится красивый парк. Также в микрорайоне хотят построить еще один садик. Кстати, все, что сегодня благоустроено в «Новой Самаре» , сделано не на бюджетные деньги. Любовь Аристова отметила, что это чуть ли не единственный в России пример, когда строительство инженерной инфраструктуры было сделано за счет кредитных средств самим застройщиком.