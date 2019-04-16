Разольется аромат «Джоконды» и «Апачи»: в Самаре летом обещают разбить цветники, как в музее

Совсем скоро Самара зацветет не хуже, чем прошлым летом перед чемпионатом мира по футболу. Яркие клумбы, кашпо, необычные топиарные скульптуры жители гости города непременно захотят сфотографировать, уверены озеленители.

Первые тюльпаны

Всего в этом году высадят 168 тысяч квадратных метров растений, из них 36 тысяч квадратных метров озеленит МП «Спецремстройзеленхоз», остальные территории преобразятся усилиями районных администраций, учреждений и предприятий. Об этом 16 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» рассказал представитель департамента благоустройства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

- В прошлом году была взята очень высокая планка по цветочному и ландшафтному оформлению города. Было установлено много топиарных скульптур, было вертикальное и мобильное озеленение. В этом году постараемся украсить город не хуже, - рассказал о планах Леоонид Дюгаев.

Цветники всевозможных окрасок и оттенков появятся вдоль дорог, они будут высажены на набережной, на территориях парков и скверов.

Первыми самарцев порадуют тюльпаны. Их высадили осенью прошлого года на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров. Эта территория, по прогнозам специалистов, наполнится красками цветущих тюльпанов через 2-3 недели. Затем в Самаре начнут высаживать однолетние растения, а за ними многолетние.

В городе установят около 600 кашпо с цветами, туи в контейнерах, а на набережной снова появятся пальмы. Обязательно порадуют самарцев и топиарные композиции. Зеленые скульптуры на футбольную тематику, конечно, останутся, но будут и новые. Так на улице Ташкентской установят новый топиарий, но уже на школьную тему. Сейчас обсуждается дизайн объекта.

Почти как «Лувре»

Каждый год в Самаре появляются новые сорта цветущих растений. Так в прошлом году горожане любовались петунией сорта «Танго». Она оказалась очень устойчива к погодным условиям, дождям и смене температур.

В этом году, по словам Леонида Дюгаев, эксперименты продолжатся. В Самаре впервые высадят котовник, вербенник, несколько сортов анемоны и мискантус. Последнее растение используется при озеленении Сочи.

- Это очень красивое растение в виде колосков белого или розового цвета. В этом году мы решили попробовать, как оно себя зарекомендует. Если все будет хорошо мы продолжим его использовать и в следующем году, - рассказал Леонид Дюгаев.

Проверку в Самаре пройдут и другие новые виды цветов с «музейными» названиями. К примеру, петуния «Джоконда» розовой и красной расцветок с белыми вкраплениями. Ее высадят в грунт на улице Молодогвардейской.

Также, среди цветочных новинок два вида герани «Маверик» и «Апачи». По мнению озеленителей, они очень украсят и освежат город.

Однако власти беспокоятся, что те самые «Апачи» перекочевать в дома и квартиры местных жителей.

- Герань находится на первом месте по выкапыванию из цветников. Возможно, потому что это растение считается комнатным, самарцы не стесняются их забирать. Хотя, то же самое касается и петуний, - рассказали в департаменте благоустройства и экологии.

За подобный вандализм «цветочным» ворам грозит административная ответственность, и возмещение материального вреда. К сожалению, по факту, ловят их не всегда. Поэтому власти Самары взывают к совести и здравомыслию горожан. Ведь всем хочется, чтобы город был красивый.