2019-04-17T10:36:12+03:00
Спорт

Снова «Спартак», только теперь другой: в финале баскетбольной Суперлиги «Самара» опять сыграет против красно-белых

В Суперлиге-1 первая крупная сенсация плей-офф – лидер регулярки «Восток-65» вылетел в полуфинале. Золотые медали разыграют «Самара» и петербургский «Спартак»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: БК "Самара" и "БК "Спартак" (Санкт-Петербург)Фото: БК "Самара" и "БК "Спартак" (Санкт-Петербург)
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Хардкорные любители баскетбола в нашей стране могут испытать дежавю – в финале баскетбольной Суперлиги (второго по силе дивизиона России) снова сыграют «Самара» и «Спартак». Только на этот раз до решающей стадии плей-офф добрался не прошлогодний победитель «Спартак-Приморье» из Владивостока, а красно-белый собрат из Санкт-Петербурга.

Беглый раб с берегов Невы сотворил первую большую сенсацию игр на вылет – сокрушил абсолютного лидера регулярного чемпионата «Восток-65». Разбить южно-сахалинский легион удалось за четыре матча – счет в серии 3:1. Теперь «Спартак» ведет свои войска на битву с самарским центурионом.

В прошлом году этот самый центурион пал в кровавой бойне со «Спартаком-Приморье». Финальная серия сезона 2017/2018 длилась пять матчей и вошла в историю тем, что ни одна из команд не смогла победить дома. В итоге приморцы дожали «Самару», которая тогда была, кстати, лидером регулярки, и вырвал «золото».

В этом сезоне волжане заняли второе место в регулярном чемпионате. Примечательно, что чемпионы двух последних лет «Спартак-Приморье» и «Университет-Югра» в игры на вылет не попали. Петербургский «Спартак» финишировал на четвертом месте. Естественно, все ждали в финале битву лидеров – «Самары» и «Востока», но у команды с берегов Невы были на этот счет свои планы. Проклятие «Президентс Трофи» (победителя регулярного чемпионата), видимо, действует не только в НХЛ.

- Мы выигрывали у «Самары» у них дома. Для нас нет задачи сыграть в Самаре 1:1, мы поедем за победой. Мы знаем, как против них играть. Я считаю, что сильнее Сахалина для нас никого не будет, - сказал после заключительного матча полуфинала экс-игрок «Красных Крыльев» и «Самары», а сейчас форвард «Спартака» Евгений Фидий.

Только на победу будут играть и самарцы. Волжане второй год подряд в финале и снова довольствоваться серебряными медалями никто не хочет.

Финальная серия Суперлиги стартует в Самаре. Первые матчи пройдут в «МТЛ Арене» 23 и 25 апреля. После этого противостояние переедет в Санкт-Петербург. «Золото» получит тот, кто первым выиграет три встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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