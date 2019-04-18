На форуме местного самоуправления обсудили тольяттинский воздух

В Самаре накануне Дня местного самоуправления провели масштабный форум. Более 1,5 тыс. представителей власти разного уровня, общественники, представители образовательных учреждений и крупных предприятий обсудили реализацию «майского» Указа Президента. Одной из центральных тем форума стала «Экология».

Как отметил первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, сейчас много внимания уделяют вопросам охраны окружающей среды, качеству атмосферного воздуха и обращению с отходами.

- У нас появилось много новых инструментов для решения экологических проблем. Самый мощный - национальный проект «Экология». Планы у нас амбициозные. Надо отметить, что кроме нацпроекта у нас есть направления, которые не менее важны - среди них загрязнение воздуха, обращение с отходами. Сегодня даже самые масштабные проекты в этой сфере, требующие значительных вложений, не остаются без внимания. Мы видим реальные пути решения этих вопросов, - заявил Виктор Кудряшов, открывая секцию «Экология».

Экологическая ситуация у нас “устойчиво-стабильная”

Рабочая дискуссия началась с обсуждения качества воздуха в крупных городах региона. В прошлом году 32 стационарных поста в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске, а также в Похвистнево, Отрадном и Безенчуке регулярно наблюдали за загрязнением воздуха.

- Ежегодно на стационарных пунктах производится отбор 200 тыс. проб воздуха на содержание 30 вредных веществ. В прошлом году на основании этих исследований загрязнение воздуха во всех городах области оценивалось как «низкое», и только в Самаре «повышенное», - рассказала в своем докладе заместитель начальника ЦМС ФГБУ «Приволжское УГМС» Наталья Евсеева. - Сейчас в Самарской области нет города с «высоким» и «очень высоким» уровнем загрязнения, однако, в восьми населенных пунктах, за исключением Безенчука, содержание одного или нескольких загрязняющих веществ превышает норму. Сейчас экологическая ситуация в регионе остается устойчиво-стабильной.

Специалист уверила, что беспокойство вызывают лишь отдельные ситуации, когда в безветренную погоду в некоторых районах концентрация вредных веществ поднимается до уровня «высокого загрязнения».

- Эти периоды приводят к дискомфорту в отдельных районах, что вызывает жалобы населения. Не всегда в подобных ситуациях мы можем инструментально подтвердить субъективные ощущения жителей, - завила Наталья Евсеева.

Рабочая дисскусия получилась продуктивной

Инвестиционные проекты на благо экологии

Участники секции добавили, что в решении экологических проблем важную роль играют крупные предприятия. Так, например, на ПАО «КуйбышевАзот» уже второе десятилетие применяют самые прогрессивные технологии для модернизации оборудования и запуска новых производств. Это помогает экономить ресурсы, сокращать негативное воздействие на окружающую среду и при этом выполнять задачи по увеличению ВВП. Организаторы Форума пригласили представителей предприятия, чтобы узнать о конкретных программах завода.

- Практически все свободные деньги мы используем для обновления завода. За последние несколько лет были построены и введены в эксплуатацию сразу несколько высокотехнологичных производств с высоким уровнем экологической и промышленной безопасности. Например, энергоэффективное производство циклогексана. Внедренная технология позволила снизить расходы сырья, электроэнергии, пара, а значит сократить парниковые выбросы. Кроме того, благодаря этому было выведено из производства часть старых установок, - рассказал заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Якимович. – Другое новое производство – аммиака, построенное совместно с одной из крупнейших мировых компаний Linde, не имеет аналогов в России, в мире таких установок пока только две. Выбросы с этой установки в 5-6 раз меньше по сравнению даже с наилучшими доступными технологиями. В этом году мы начали строительство нового производства карбамида. Здесь в качестве сырья используется в том числе и углекислый газ, образующийся на собственных производствах, что позволит сократить выбросы парниковых газов на 400 тыс. тонн в год.

На предприятии применяют системный подход к природоохранной деятельности. В итоге объемы готовой продукции растут, а негативные выбросы уменьшаются.

- С 2000 года количество химзагрязненных стоков уменьшилось в 1,7 раза, удельные выбросы, потребление воды, электроэнергии в 1,8, теплоэнергии в 1,6 раза. Такую тенденцию планируем сохранить и далее. Также планируется модернизация цеха азотной кислоты для снижения выбросов аммиака и окисей азота, остановка части старых производств, снижение выбросов аммиака на производстве карбамида и цеха аммиака, установка автоматических систем контроля и учета на источниках выбросов. Такой узел учета уже есть на производство аммиака и на одном из агрегатов слабой азотной кислоты, - добавил Андрей Якимович.

ПАО «КуйбышевАзот» активно взаимодействует с городской администрацией и общественными организациями. Так в течение полугода работала комиссия по решению экологических проблем, связанных с длительными неблагоприятными метеоусловиями. В этой комиссии были и представители «КуйбышевАзот». Также предприятие снижает производственную нагрузку в метео неблагоприятное время. Совместно с администрацией планируется и покупка мобильной лаборатории для мониторинга состояния воздуха. Ведется и работа по озеленению.

Для Тольятти лес - больше чем просто деревья

С 2010 года администрация Тольятти активно занимается восстановлением леса, помогают в этом и крупные предприятия.

- КуйбышевАзот, Сибур, ТОза, АвтоВаз - все крупные предприятия города участвуют в озеленении Тольятти, - уверила Светлана Брыкина, начальник отдела лесного хозяйства администрации Тольятти. - Пожар 2010 года уничтожил около 2 тыс. гектаров леса. Чтобы восстановить легкие города и не допустить повторение огненной трагедии в Автограде реализуют масштабную программу. Уже восстановлено более 1,2 гектаров зеленых насаждений. Тольятти - город промышленный, поэтому восстановление леса очень важно для всех жителей. Леса не только выделяют кислород и фитонциды, но и выполняют санитарную и защитную функции, поглощают пыль и вредные вещества. Восстановление леса повлияют и на улучшение городского воздуха.

В Тольятти ежегодно высаживают молодые сосны и березы.